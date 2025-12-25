New Year 2026 Special: आधी रात, 12 अंगूर और नए साल का जश्न…  इन देशों में अलग अंदाज से मनाया जाता है नए साल का जश्न

स्पेन में नए साल का जश्न खाने से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेहद खास तरीके से। यहां रात ठीक 12 बजे 12 अंगूर खाए जाते हैं, जो साल के 12 महीनों का प्रतीक होते हैं। हर घंटी बजने पर एक अंगूर खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा पूरे साल खुशकिस्मती और समृद्धि लाती है। इसी वजह से इन्हें “किस्मत के अंगूर” भी कहा जाता है। इसके बाद लोग सड़कों पर उतरकर डांस और म्यूजिक के साथ नए साल का स्वागत करते हैं।