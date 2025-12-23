Happy New Year 2026 Scam: क्या आपको भी मिला ‘न्यू ईयर गिफ्ट’ का लिंक? खुश होने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना नए साल पर हो जाएंगे कंगाल

Happy New Year 2026 Scam (Image: GeminI)
Happy New Year 2026 Scam: 2025 अपने समापन की ओर है, महज कुछ दिनों में ही नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में हम सभी नए प्रण लेते हैं, मोटिवेट रहते हैं और तय करते हैं यह नया साल हमारी जिंदगी का सबसे बेहतर हो, जिसके लिए प्लानिंग भी करते हैं। 31 दिसंबर की रात जैसे ही 12 बजते हैं एक दूसरे को कॉल-मैसेज के जरिये विश करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन इसी बीच एक सबसे जरूरी बात नजरअंदाज हो जाती है। कहीं से शुभकामनाओं की बारिश होती है, तो कहीं 'स्पेशल न्यू ईयर गिफ्ट' का लालच होता है। फोन पर नोटिफिकेशन आता है, दिल खुश होता है और उंगली बिना सोचे-समझे लिंक पर टैप कर देती है। लेकिन यहीं से मामला बिलकुल गड़बड़ हो जाता है।
कुछ ही देर बाद वही मोबाइल, जो खुशियों का जरिया था, चिंता की वजह बन जाता है। बैंक से मैसेज आता है पैसे कट गए हैं। तब समझ आता है कि नया साल सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि साइबर ठगों के लिए भी कमाई का मौसम है।
ऑनलाइन ठग अच्छी तरह जानते हैं कि त्योहारों और नए साल के मौके पर लोग ज्यादा भावुक होते हैं। इसी भावुकता का फायदा उठाकर वे WhatsApp, Facebook और ईमेल के जरिए ऐसे मैसेज भेजते हैं जो देखने में बिल्कुल मासूम लगते हैं।
कभी ग्रीटिंग कार्ड, कभी GIF, तो कभी वीडियो होती है। असल में ये फाइलें ही फोन के लिए खतरा होती हैं।
साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर काम कर चुके Triveni Singh बताते हैं कि जश्न के माहौल में लोग यह चेक करना ही भूल जाते हैं कि मैसेज आया कहां से है। बस एक क्लिक और पूरा फोन किसी और के कंट्रोल में चला जाता है।
जैसे ही कोई अनजान लिंक या फाइल खुलती है, फोन के अंदर चुपचाप एक खतरनाक सॉफ्टवेयर बैठ जाता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही होती है। कौन-सा मैसेज आया, स्क्रीन पर क्या दिखा, यहां तक कि बैंक से आया OTP भी। इसके बाद पैसे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगता है।
अब ठगी सिर्फ लिंक भेजने तक सीमित नहीं रही है। कई बार ठग पहले सोशल मीडिया पर दोस्त बनते हैं। फर्जी प्रोफाइल, मीठी बातें और धीरे-धीरे भरोसा बनाते हैं।
फिर एक दिन मैसेज आता है ''न्यू ईयर के लिए तुम्हारे लिए कुछ खास भेजा है।'' भरोसा जीतते ही लोग सावधानी भूल जाते हैं और वही एक क्लिक भारी पड़ जाता है।
थोड़ी-सी समझदारी दिखाएं तो आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं।
नया साल खुशियों, नए सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीद का नाम है। डर और नुकसान का नहीं। इसलिए अगली बार जब फोन पर कोई बधाई या सरप्राइज आए, तो सबसे पहले थम जाइए। सोचिए कि यह सच में शुभकामना है या फिर किसी ठग का बिछाया हुआ जाल? अगर आप थोड़ी सावधानी रखेंगे, तो नया साल सच में खुशहाल रहेगा।
