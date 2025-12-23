Happy New Year 2026 Scam: क्या आपको भी मिला ‘न्यू ईयर गिफ्ट’ का लिंक? खुश होने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना नए साल पर हो जाएंगे कंगाल

Happy New Year 2026 Scam: 2025 अपने समापन की ओर है, महज कुछ दिनों में ही नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में हम सभी नए प्रण लेते हैं, मोटिवेट रहते हैं और तय करते हैं यह नया साल हमारी जिंदगी का सबसे बेहतर हो, जिसके लिए प्लानिंग भी करते हैं। 31 दिसंबर की रात जैसे ही 12 बजते हैं एक दूसरे को कॉल-मैसेज के जरिये विश करना शुरू कर देते हैं।