टेक्नोलॉजी

Happy New Year 2026 Scam: क्या आपको भी मिला 'न्यू ईयर गिफ्ट' का लिंक? खुश होने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना नए साल पर हो जाएंगे कंगाल

Happy New Year 2026 Scam: व्हाट्सएप पर आए 'गिफ्ट लिंक' पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें। एक नकली बधाई संदेश आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। जानें एक्सपर्ट की राय।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 23, 2025

Happy New Year 2026 Scam

Happy New Year 2026 Scam (Image: GeminI)

Happy New Year 2026 Scam: 2025 अपने समापन की ओर है, महज कुछ दिनों में ही नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में हम सभी नए प्रण लेते हैं, मोटिवेट रहते हैं और तय करते हैं यह नया साल हमारी जिंदगी का सबसे बेहतर हो, जिसके लिए प्लानिंग भी करते हैं। 31 दिसंबर की रात जैसे ही 12 बजते हैं एक दूसरे को कॉल-मैसेज के जरिये विश करना शुरू कर देते हैं।

लेकिन इसी बीच एक सबसे जरूरी बात नजरअंदाज हो जाती है। कहीं से शुभकामनाओं की बारिश होती है, तो कहीं 'स्पेशल न्यू ईयर गिफ्ट' का लालच होता है। फोन पर नोटिफिकेशन आता है, दिल खुश होता है और उंगली बिना सोचे-समझे लिंक पर टैप कर देती है। लेकिन यहीं से मामला बिलकुल गड़बड़ हो जाता है।

कुछ ही देर बाद वही मोबाइल, जो खुशियों का जरिया था, चिंता की वजह बन जाता है। बैंक से मैसेज आता है पैसे कट गए हैं। तब समझ आता है कि नया साल सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि साइबर ठगों के लिए भी कमाई का मौसम है।

WhatsApp Gift Link Scam: बधाई के पीछे छिपा डिजिटल जाल

ऑनलाइन ठग अच्छी तरह जानते हैं कि त्योहारों और नए साल के मौके पर लोग ज्यादा भावुक होते हैं। इसी भावुकता का फायदा उठाकर वे WhatsApp, Facebook और ईमेल के जरिए ऐसे मैसेज भेजते हैं जो देखने में बिल्कुल मासूम लगते हैं।

कभी ग्रीटिंग कार्ड, कभी GIF, तो कभी वीडियो होती है। असल में ये फाइलें ही फोन के लिए खतरा होती हैं।

साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर काम कर चुके Triveni Singh बताते हैं कि जश्न के माहौल में लोग यह चेक करना ही भूल जाते हैं कि मैसेज आया कहां से है। बस एक क्लिक और पूरा फोन किसी और के कंट्रोल में चला जाता है।

Dangerous APK Files: फोन आपका, लेकिन नजर किसी और की…

जैसे ही कोई अनजान लिंक या फाइल खुलती है, फोन के अंदर चुपचाप एक खतरनाक सॉफ्टवेयर बैठ जाता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही होती है। कौन-सा मैसेज आया, स्क्रीन पर क्या दिखा, यहां तक कि बैंक से आया OTP भी। इसके बाद पैसे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगता है।

Social Media Fraud: पहले दोस्ती, फिर धोखा

अब ठगी सिर्फ लिंक भेजने तक सीमित नहीं रही है। कई बार ठग पहले सोशल मीडिया पर दोस्त बनते हैं। फर्जी प्रोफाइल, मीठी बातें और धीरे-धीरे भरोसा बनाते हैं।

फिर एक दिन मैसेज आता है ''न्यू ईयर के लिए तुम्हारे लिए कुछ खास भेजा है।'' भरोसा जीतते ही लोग सावधानी भूल जाते हैं और वही एक क्लिक भारी पड़ जाता है।

Cyber Fraud, Online Safety Tips: खुद को सुरक्षित रखने के आसान तरीके

थोड़ी-सी समझदारी दिखाएं तो आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं।

  • फ्री गिफ्ट, इनाम या लॉटरी वाले मैसेज से दूरी रखें।
  • किसी भी फाइल के आखिर में अगर .apk या .exe लिखा हो, तो उसे बिल्कुल न खोलें।
  • अनजान नंबर या ईमेल से आए लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक न करें।
  • सोशल मीडिया पर नए दोस्त अगर जल्दी फाइल भेजें, तो सतर्क हो जाएं।
  • याद रखें, बैंक कभी भी लिंक भेजकर KYC या अपडेट नहीं मांगता है।

नया साल खुशियों, नए सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीद का नाम है। डर और नुकसान का नहीं। इसलिए अगली बार जब फोन पर कोई बधाई या सरप्राइज आए, तो सबसे पहले थम जाइए। सोचिए कि यह सच में शुभकामना है या फिर किसी ठग का बिछाया हुआ जाल? अगर आप थोड़ी सावधानी रखेंगे, तो नया साल सच में खुशहाल रहेगा।

