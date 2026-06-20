“पिता के प्यार से बड़ा कोई प्यार न पाया…”, Father’s Day  2026 पर अपने पिता को ऐसे करें विश

Father's Day Wishes, Messages and Shayari : फादर्स डे हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। साल 2026 में फादर्स डे 21 जून को है। इस दिन बच्चे अपने पिता के निस्वार्थ प्रेम, उनके योगदान और परिवार के लिए उनके जीवनभर के बलिदान को सम्मानित करने और आभार व्यक्त करने के लिए मनाते हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए पिता को गिफ्ट, कार्ड, फूल और केक जैसी चीजों को भेंट देने के साथ ही सोशल मीडिया पर फोटो, मैसेज, शायरी और विशेज पोस्ट भी लोग करते हैं। आज के स्टोरी में हम फादर्स डे विश (Father's Day WishImage) करने के लिए विशेज, मैसेज और शायरी साझा कर रहे हैं, जिसे आप पोस्ट कर सकते हैं।