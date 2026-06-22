Masterchef Special: घर पर बनाएं मास्टरशेफ फाइनलिस्ट सिमरन का सीक्रेट चटपटा ‘Crispy Kala Masala Aloo’

Homemade Kala Crispy Aloo With Masala Recipe: बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर बरसात होने पर आप हर साल चाय के साथ समोसे, कचौड़ी और पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं और इस साल कुछ अलग ट्राई करने का सोच रहे हैं, तो आप मास्टरशेफ में सिमरन वोहरा द्वारा बनाए गए काला मसाले के साथ क्रिस्पी आलू ट्राई कर सकते हैं। यह खाने में टेस्टी होने के साथ ही बेहद क्रिस्पी होता है। आइए, स्टेप-बाय-स्टेप इसे बनाने की रेसिपी जानते हैं।