22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Masterchef Special: घर पर बनाएं मास्टरशेफ फाइनलिस्ट सिमरन का सीक्रेट चटपटा ‘Crispy Kala Masala Aloo’

Masterchef Special Crispy Aloo Recipe: अगर आप आलू से बनी आसान रेसिपी खोज रहे हैं जो समोसे और आलू पकौड़ों से बिल्कुल अलग हो, तो आप मास्टरशेफ में सिमरन द्वारा बनाया गया 'Crispy Kala Masala Aloo' ट्राई कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 22, 2026

Monsoon Special Potato Snacks, Simran Vohra Famous Recipe

Masterchef Special 'काला मसाला कुरकुरा आलू' रेसिपी | image credit youtube/@okaysimrann

Homemade Kala Crispy Aloo With  Masala Recipe: बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर बरसात होने पर आप हर साल चाय के साथ समोसे, कचौड़ी और पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं और इस साल कुछ अलग ट्राई करने का सोच रहे हैं, तो आप मास्टरशेफ में सिमरन वोहरा द्वारा बनाए गए काला मसाले के साथ क्रिस्पी आलू ट्राई कर सकते हैं। यह खाने में टेस्टी होने के साथ ही बेहद क्रिस्पी होता है। आइए, स्टेप-बाय-स्टेप इसे बनाने की रेसिपी जानते हैं।

Masterchef फेमस स्पेशल क्रिस्पी आलू बनाने की रेसिपी 

स्टेप 1 कुरकुरे आलू बनाने के लिए सबसे पहले छोटे बेबी पोटैटोज को 60-70% तक उबालें। पानी छानकर इन्हें हल्का ठंडा होने दें।

स्टेप 2 अब इन उबले हुए सभी आलू को हल्के हाथों से दबाकर चपटा कर लें।

स्टेप 3 आलू को चपटा करने के बाद इन्हें हाई हीट पर सुनहरा होने तक फ्राई करें और फिर बाहर निकाल कर ठंडा होने दें। इससे आलू अंदर से पक जाएंगे और ऊपर से एक अच्छी लेयर बन जाएगी।

आलू के लिए काला मसाला बनाने की विधि

स्टेप 1 काला मसाला बनाने के लिए 1 कटा हुआ प्याज और 7-8 लहसुन की कलियों को लो फ्लेम पर तब तक भूनें जब तक वे गहरे भूरे न हो जाएं।

स्टेप 2 प्याज और लहसुन को भूनने के बाद धनिया बीज, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, सूखी लाल मिर्च, तिल और जायफल को खुशबू आने तक टोस्ट करें।

स्टेप 3 मसालों को भूनने के बाद आखिर में 2 चम्मच डेसीकेटेड कोकोनट को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। 

स्टेप 4 सभी चीजों को अच्छे से भूनने के बाद सब कुछ पूरी तरह ठंडा होने दें और नमक डालकर एक बढ़िया मसाला पीस लें। आप इसे ज्यादा मात्रा में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं।

ऐसे दें कुरकुरे आलू को फाइनल टच 

जब भी चाय के साथ कुरकुरे आलू खाने का मन हो, आलुओं को दोबारा से मीडियम-लो हीट पर फ्राई करें। इस बार इन्हें तब तक तलें जब तक ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी और गहरे सुनहरे न हो जाएं। अब बस एक बाउल में इन्हें निकालें, स्वादानुसार नमक और 1-2 बड़े चम्मच तैयार 'काला मसाला' डालें और अच्छे से टॉस करें।

कौन हैं Simran Vohra

सिमरन वोहरा एक लोकप्रिय फूड कंटेंट क्रिएटर हैं, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करती रहती हैं। इसके साथ ही वह मास्टरशेफ इंडिया सीजन 9 (2026) की फाइनलिस्ट जोड़ी, हिमांशी वोहरा के साथ के रूप में भी जानी जाती हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Jun 2026 05:30 pm

Hindi News / Lifestyle News / Masterchef Special: घर पर बनाएं मास्टरशेफ फाइनलिस्ट सिमरन का सीक्रेट चटपटा ‘Crispy Kala Masala Aloo’

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

भीख नहीं, मौका चाहिए: पढ़िए जयपुर के एक ट्रांसजेंडर के नजराना मांगना छोड़कर नौकरी करने की सफलता की कहानी

Transgender Job Struggle, Inspiring Stories Of Transgender
लाइफस्टाइल

एक्टर, क्रिएटर, मॉडल, कथक डांसर और अब Miss Universe 2026 Finalist: पढ़ें एनी शर्मा का अनुशासन और जुनून से भरा प्रेरणादायक सफर

Annie Sharma Inspiring Story, Annie Sharma Overcoming Foot Fracture Success
लाइफस्टाइल

Anshula Kapoor प्री-वेडिंग से लें स्टाइलिंग टिप्स: प्लस साइज में दो दुपट्टों और ज्वेलरी से पाएं ग्रेसफुल लुक

Anshula Kapoor Wedding Look, Plus Size Styling Tips
लाइफस्टाइल

उमस भरी गर्मी में कौन सी कुर्ती बेहतर है: कॉटन या रेयॉन? जानिए मौसम के हिसाब से सही चुनाव

Humid Weather Clothing Tips, Best Fabric For Indian Summer
लाइफस्टाइल

Yoga Benefits: भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहने के लिए 7 आसान योगासन

Yoga Benefits, international yoga day
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.