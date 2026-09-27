गर्म खाना फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं? Healthline से जानें बचे खाने को स्टोर करने का सही तरीका

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, बचे हुए खाने की सुरक्षित अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस तरह का खाना है और उसे किस तरह स्टोर किया गया है। पकी हुई सब्जियां एयरटाइट कंटेनर में आमतौर पर 3 से 7 दिन तक रखी जा सकती हैं। पका हुआ पास्ता और जौ या क्विनोआ जैसे अनाज करीब 3 दिन तक रखे जा सकते हैं। सूप और स्टू आमतौर पर 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रखे जा सकते हैं। मांस और पोल्ट्री की अवधि उसके प्रकार के अनुसार अलग हो सकती है। अगर खाने को लेकर कोई संदेह हो तो उसे 3 दिन के अंदर इस्तेमाल करना या फेंक देना बेहतर है।