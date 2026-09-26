नन्हीं बेटी पर नोटों की बारिश, शरीर पर भारी गहनों का बोझ- वीडियो बनाने में रईसी दिखाना इंफ्लुएंसर को पड़ा भारी, सुरक्षा के लिए जान लीजिए ये बेसिक बातें

सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी जानकारी शेयर करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। घर का पता, परिवार की लोकेशन, महंगी खरीदारी, गहने या घर में रखी कीमती चीजों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने से बचें। इसके अलावा, कब घर से बाहर हैं या कितने समय के लिए कहीं गए हैं, इसकी जानकारी लाइव अपडेट के तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर न करें। हमेशा कंटेंट पोस्ट करने से पहले यह जरूर सोचें कि इससे आपकी या आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी अनजाने में तो सार्वजनिक नहीं हो रही है।