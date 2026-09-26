पुरानी बेडशीट को बेकार समझकर न फेंकें, डस्टर से लेकर बैग, टेबल और कुशन कवर तक ऐसे करें दोबारा इस्तेमाल

Bedsheet Reuse Ideas: घर में बेडशीट पुरानी होने के बाद लोग अक्सर उसे यह सोचकर अलमारी या स्टोर रूम में रख देते हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएगी। कई बार नई बेडशीट आने के बाद पुरानी चादर का इस्तेमाल कम हो जाता है। वहीं रंग फीका पड़ने, किनारे से फटने या किसी हिस्से के हल्का जल जाने पर भी लोग उसे फेंकने के बजाय संभालकर रखते हैं। लेकिन अगर चादर का कपड़ा साफ और इस्तेमाल लायक है तो इसे रखने के बजाय दोबारा कई कामों में लगाया जा सकता है। थोड़ी सी कटिंग और सिलाई की मदद से पुरानी बेडशीट से घर की कई उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान तरीके।