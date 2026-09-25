जलने पर टूथपेस्ट, बर्फ, तेल या मक्खन लगाना चाहिए या नहीं? NHS और Mayo Clinic से जानें 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, अगर जलने वाली जगह के पास कपड़े या गहने हों और वे त्वचा से चिपके न हों, तो उन्हें सावधानी से हटा सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा जली हुई त्वचा से चिपक गया है तो उसे खुद से खींचकर निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, जलने के बाद बने छालों को खुद से फोड़ने से बचना चाहिए।