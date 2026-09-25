धोने के बाद भी नहीं छूटते कप में जमे चाय और कॉफी के दाग? बेकिंग सोडा, सिरका, नींबू और नमक से करें सफाई

Tea Stain Removal Tips: बार बार धोने के बाद भी कप के अंदर जमे भूरे रंग के चाय या कॉफी के दाग साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चाय और कॉफी में मौजूद टैनिन कप की सतह पर जमकर ऐसे निशान बना सकते हैं, जो सामान्य तरीके से धोने पर आसानी से नहीं निकलते। दागों को लंबे समय तक साफ न करने पर वे और ज्यादा दिखाई देने लग सकते हैं। ऐसे में घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से कप की सफाई की जा सकती है। आइए जानते हैं कप में जमे चाय और कॉफी के दाग हटाने के आसान तरीके।