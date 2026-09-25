धोने के बाद भी नहीं छूटते कप में जमे चाय और कॉफी के दाग? बेकिंग सोडा, सिरका, नींबू और नमक से करें सफाई

Cup Cleaning Tips (representative image) image credit/ Gemini
Tea Stain Removal Tips: बार बार धोने के बाद भी कप के अंदर जमे भूरे रंग के चाय या कॉफी के दाग साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चाय और कॉफी में मौजूद टैनिन कप की सतह पर जमकर ऐसे निशान बना सकते हैं, जो सामान्य तरीके से धोने पर आसानी से नहीं निकलते। दागों को लंबे समय तक साफ न करने पर वे और ज्यादा दिखाई देने लग सकते हैं। ऐसे में घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से कप की सफाई की जा सकती है। आइए जानते हैं कप में जमे चाय और कॉफी के दाग हटाने के आसान तरीके।
चाय या कॉफी के दाग हटाने के लिए बेकिंग सोडा सबसे आसान तरीकों में से एक है। कप के अंदर थोड़ा पानी लगाकर दाग वाली जगह पर बेकिंग सोडा छिड़कें। इसके बाद थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे कुछ मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर नरम स्पंज या कपड़े से हल्के हाथ से रगड़ें। आखिर में कप को डिशवॉशिंग लिक्विड से अच्छी तरह धो लें। पुराने दाग के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट कुछ देर ज्यादा लगा रहने दिया जा सकता है।
अगर कप के अंदर दाग काफी पुराना और गहरा है तो सफेद सिरका इस्तेमाल किया जा सकता है। कप में सफेद सिरका और पानी बराबर मात्रा में डालकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। बहुत जिद्दी दाग होने पर इसे रातभर भी रखा जा सकता है। इसके बाद स्पंज से कप को हल्के हाथ से साफ करें और डिशवॉशिंग लिक्विड से अच्छी तरह धो लें। सिरका इस्तेमाल करने से पहले कप की सतह जरूर देखें, क्योंकि मेटल डिजाइन या नाजुक ग्लेज वाले कप पर एसिड वाली चीजों का असर हो सकता है।
हल्के या नए चाय कॉफी के दाग के लिए नींबू और नमक भी काम आ सकते हैं। कप के अंदर दाग वाली जगह पर थोड़ा नमक डालें और उसके ऊपर नींबू का रस डालें। चाहें तो आधे कटे नींबू से ही उस जगह को धीरे धीरे रगड़ भी सकते हैं। इसे कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद गुनगुने पानी से कप को अच्छी तरह धो लें।
अगर कप में दाग काफी गहरा है तो बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। दाग वाली जगह पर थोड़ा नींबू का रस डालें और उसके ऊपर बेकिंग सोडा छिड़कें। दोनों के संपर्क में आने पर झाग बन सकता है। इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ने के बाद नरम स्पंज से हल्के हाथ से रगड़ें और पानी से अच्छी तरह धो लें।
दाग हटाने के बाद उन्हें दोबारा जमने से रोकना भी जरूरी है। चाय या कॉफी पीने के बाद कप को खाली करके तुरंत पानी से धो लें। अगर अंदर भूरे रंग का हल्का निशान दिखने लगे तो स्पंज और थोड़ा डिशवॉशिंग लिक्विड लगाकर उसी समय साफ कर दें। रोज की यह छोटी सी सफाई पुराने और जिद्दी दाग बनने से बचाने में मदद कर सकती है।
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