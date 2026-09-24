गांधी जयंती पर मिल रहा है Long Weekend, दिल्ली एनसीआर के पास की इन खूबसूरत जगहों का करें ट्रिप प्लान

Delhi Weekend Trip:अगर आप गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और लंबे समय से ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन छुट्टी नहीं मिलने की वजह से जा नहीं पा रहे हैं, तो आने वाले लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। इस साल गांधी जयंती शुक्रवार को पड़ रही है। इसके बाद अगर आपका शनिवार और रविवार को वीक ऑफ होता है, तो ऐसे में आपको लगातार तीन दिन की छुट्टी मिल सकती है। ऐसे में अगर आप दिल्ली के आसपास किसी ऐसी जगह का प्लान बना रहे हैं, जहां कम समय में घूमकर वापस आया जा सके, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान की ट्रिप प्लान कर सकते हैं।