फेस्टिव सीजन में दिखना है सबसे अलग, तो तमन्ना भाटिया की मधुबनी ओढ़नी से लेकर सफेद मेहंदी और ब्लाउज से लें इंस्पिरेशन 

अभिनेत्री ने मधुबनी ओढ़नी पहनी है, लेकिन अगर आप पूरी साड़ी पर कढ़ाई करना चाहती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले सूती, लिनन या सिल्क की साड़ी चुनें। अगर आपके पास पहले से कोई सादी साड़ी है, तो उस पर भी मधुबनी डिजाइन तैयार किया जा सकता है। मधुबनी डिजाइन के लिए मछली, मोर, पेड़-पौधे, फूल, सूर्य या राधा-कृष्ण जैसे पारंपरिक चित्रों में से अपनी पसंद का डिजाइन चुनें। इसके बाद अपनी पसंद के हिसाब से पीला, नीला, लाल या हरा रंग चुनें। अगर आप हाथ से कढ़ाई करना चाहती हैं, तो पहले कागज पर डिजाइन बनाकर उसे हल्के हाथ से कपड़े पर उतारें। इसके बाद कपड़े को कढ़ाई वाले फ्रेम में लगाकर डिजाइन की बाहरी रेखा तैयार करें। अंदर की जगह को बारीक रेखाओं, फूल-पत्तियों या दूसरे छोटे पैटर्न से भरें। आखिर में साड़ी के किनारे पर बेल-बूटे या ज्यामितीय डिजाइन वाली बॉर्डर बनाएं। इस तरह साधारण साड़ी को घर पर ही अलग और पारंपरिक रूप दिया जा सकता है। ध्यान दें, अगर आपको कढ़ाई करना नहीं आता है या आप जल्दी तैयार करना चाहती हैं, तो आप धागे के बजाय कपड़े वाले पेंट से भी इसे तैयार कर सकती हैं।