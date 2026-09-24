घर में कचरा अलग अलग रखने से Health और Waste Management को कैसे मिल सकता है फायदा? नीति आयोग और WHO से जानें

Waste Segregation: घर में रोज निकलने वाला कचरा अगर सही तरीके से नहीं संभाला जाए तो इसका असर सिर्फ आसपास की सफाई पर नहीं पड़ता, बल्कि हवा, पानी और मिट्टी भी प्रभावित हो सकती है। इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, गलत तरीके से कचरा निपटाने से पानी, मिट्टी और हवा के प्रदूषण के जरिए स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के मुताबिक, खराब कचरा मैनेजमेंट से पीने का पानी गंदा हो सकता है और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है।