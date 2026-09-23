23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

सुबह सुबह टिफिन के लिए क्या बनाएं, नहीं आता समझ? तो ट्राई करें प्रोटीन रिच पोहा 

Protein Rich Poha Recipe: बच्चों के टिफिन के लिए रोज क्या बनाएं, अगर आप भी इसे लेकर परेशान रहते हैं तो प्रोटीन रिच पोहा रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही बनाने में भी आसान है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Sep 23, 2026

Protein Rich Poha, Healthy Poha Recipe

Protein Rich Poha Recipe (screenshot) image credit instagram/fit.khurana

Healthy Poha Recipe: बच्चों के लिए सुबह जल्दी कुछ ऐसा बनाना हो जो फ्रेश, टेस्टी और हेल्दी भी हो, तो कई बार समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए। ऐसे में आप पोहे को थोड़ा अलग तरीके से बनाकर बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। इसमें सोया ग्रेन्यूल्स, स्प्राउट्स, हरी मटर, मूंगफली और कद्दू के बीज जैसी चीजें मिलाई जाती हैं, जो पोहे को प्रोटीन रिच बनाने में मदद करती हैं और इसे टिफिन में देने के लिए अच्छा विकल्प बनाती हैं।

प्रोटीन रिच पोहा बनाने के लिए जरूरी सामग्री

  • सोया ग्रेन्यूल्स - 30 ग्राम
  • पोहा - 25 से 30 ग्राम
  • स्प्राउट्स - एक चौथाई से आधा कप
  • हरी मटर - एक चौथाई कप
  • गाजर - एक चौथाई कप, बारीक कटी हुई
  • प्याज - एक छोटा या आधा, बारीक कटा हुआ
  • मूंगफली - 5 ग्राम
  • कद्दू के बीज -7 ग्राम
  • करी पत्ता - 10-12 पत्ते
  • जीरा - 1 छोटी चम्मच
  • राई - आधी छोटी चम्मच
  • हरी मिर्च - 1, बारीक कटी हुई
  • हल्दी पाउडर - स्वादानुसार
  • लाल मिर्च पाउडर - स्वादानुसार
  • नमक - स्वादानुसार
  • नींबू का रस - स्वादानुसार
  • तेल - 1 छोटी चम्मच
  • हरा धनिया और सेव - सजाने के लिए

प्रोटीन रिच पोहा बनाने का तरीका

स्टेप 1:प्रोटीन रिच पोहा बनाने के लिए सबसे पहले सोया ग्रेन्यूल्स को पानी में डालकर नरम होने तक उबाल लें। इसके बाद पानी अच्छी तरह निकालकर सोया को अलग रख दें।

स्टेप 2: पोहे को एक बाउल में लें और बहते पानी के नीचे हल्का सा धो लें। पानी निकालने के बाद पोहे को कुछ देर अलग रखें।

स्टेप 3: अब एक पैन में स्प्राउट्स, हरी मटर और कटी हुई गाजर डालें। इसमें थोड़ा पानी डालकर ढक दें और सब्जियों के नरम होने तक पकाएं। इन्हें बहुत ज्यादा गलने न दें।

स्टेप 4: एक दूसरे पैन में तेल गर्म करें। इसमें जीरा, राई, करी पत्ता और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड भूनें।

स्टेप 5: अब मूंगफली, कद्दू के बीज और बारीक कटा प्याज डालें। प्याज के हल्का सुनहरा होने तक सभी चीजों को भूनें।

स्टेप 6: इसके बाद उबले हुए सोया ग्रेन्यूल्स डालें। साथ में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं और करीब 1 से 2 मिनट तक पकाएं।

स्टेप 7: अब इसमें पकी हुई मटर, स्प्राउट्स और गाजर डालें। इसके बाद पोहा डालकर सभी चीजों को हल्के हाथ से मिलाएं।

स्टेप 8: पोहे को 2 से 3 मिनट तक पकाएं। गैस बंद करने के बाद इसमें स्वादानुसार नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

स्टेप 9: तैयार पोहे को हरे धनिए, थोड़े कटे हुए प्याज और सेव से गार्निश करें। इसे टिफिन में रखने से पहले थोड़ा ठंडा होने दें।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली किसी भी सामग्री से एलर्जी होने पर उसे शामिल न करें। किसी तरह की एलर्जी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह लें।

गणेश चतुर्थी 2026 पर ट्रेडिशनल मोदक को दें नया ट्विस्ट, जानें मास्टरशेफ स्पेशल चीजकेक मोदक रेसिपी 

ये भी पढ़ें
Cheesecake Modak, Modak Recipe

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2026 04:09 pm

Published on:

23 Sept 2026 04:04 pm

Hindi News / Lifestyle News / सुबह सुबह टिफिन के लिए क्या बनाएं, नहीं आता समझ? तो ट्राई करें प्रोटीन रिच पोहा 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Glass Skin पाने की कोशिश में कहीं स्किन को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? AAD से जानें किन गलतियों से बचें 

Glass Skin Trend, Glass Skin
लाइफस्टाइल

बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए पहले 1000 दिन में कैसी हो डाइट? जानिए क्या कहते हैं AAP और WHO

Baby Nutrition, Baby Brain Development
लाइफस्टाइल

बेल्ट ऊपर चढ़ जाती है या एथनिक ड्रेस में लगी डोरी बांधने में होती है परेशानी? बेल्ट लगाने के ये हैक्स आएंगे काम

Belt Hacks, Belt Styling Tips
लाइफस्टाइल

कार की चमक बरकरार रखने के लिए सफाई करते समय साबुन, कपड़े और पानी के इस्तेमाल में न करें ये गलतियां

Car Cleaning Tips, Car Cleaning Mistakes
लाइफस्टाइल

स्टाइलिश दिखने के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं, इन आसान Dressing Tips से बदलें अपना लुक

Right Dressing Tips, Fashionable Look
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.