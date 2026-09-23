सुबह सुबह टिफिन के लिए क्या बनाएं, नहीं आता समझ? तो ट्राई करें प्रोटीन रिच पोहा 

Healthy Poha Recipe: बच्चों के लिए सुबह जल्दी कुछ ऐसा बनाना हो जो फ्रेश, टेस्टी और हेल्दी भी हो, तो कई बार समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए। ऐसे में आप पोहे को थोड़ा अलग तरीके से बनाकर बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। इसमें सोया ग्रेन्यूल्स, स्प्राउट्स, हरी मटर, मूंगफली और कद्दू के बीज जैसी चीजें मिलाई जाती हैं, जो पोहे को प्रोटीन रिच बनाने में मदद करती हैं और इसे टिफिन में देने के लिए अच्छा विकल्प बनाती हैं।