स्टाइलिश दिखने के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं, इन आसान Dressing Tips से बदलें अपना लुक

Dressing Tips: फैशनेबल दिखने के लिए हर बार नए कपड़े खरीदना जरूरी नहीं है। कई बार अलमारी में रखे पुराने या साधारण कपड़ों को थोड़े अलग अंदाज में पहनकर भी पूरा लुक बदला जा सकता है। इसके लिए कपड़ों की सही फिटिंग, रंगों का मेल और उन्हें पहनने का तरीका समझना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे स्टाइलिश टिप्स, जिनकी मदद से आप बिना नए कपड़े खरीदे भी अपने लुक को और ज्यादा फैशनेबल बना सकते हैं।