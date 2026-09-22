स्टाइलिश दिखने के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं, इन आसान Dressing Tips से बदलें अपना लुक

फैशनेबल दिखने के लिए Dressing Tips (representative image) image credit Gemini
Dressing Tips: फैशनेबल दिखने के लिए हर बार नए कपड़े खरीदना जरूरी नहीं है। कई बार अलमारी में रखे पुराने या साधारण कपड़ों को थोड़े अलग अंदाज में पहनकर भी पूरा लुक बदला जा सकता है। इसके लिए कपड़ों की सही फिटिंग, रंगों का मेल और उन्हें पहनने का तरीका समझना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे स्टाइलिश टिप्स, जिनकी मदद से आप बिना नए कपड़े खरीदे भी अपने लुक को और ज्यादा फैशनेबल बना सकते हैं।
कपड़ा कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी फिटिंग सही नहीं है तो लुक पर असर पड़ सकता है। बहुत ढीला या जरूरत से ज्यादा टाइट कपड़ा पहनने के बजाय ऐसा आउटफिट चुनें जो शरीर पर आराम से बैठे। शर्ट, टीशर्ट, जींस, ट्राउजर या कुर्ती लेते समय कंधे, कमर और लंबाई की फिटिंग पर ध्यान दें।
ऊपर और नीचे के कपड़ों का आपस में संतुलन होना जरूरी है। अगर ऊपर ढीली शर्ट या ओवरसाइज टॉप है तो नीचे सीधी या फिट पैंट रखी जा सकती है। वहीं वाइड लेग पैंट के साथ ऊपर बहुत ज्यादा ढीला कपड़ा पहनने से पूरा लुक भारी लग सकता है।
एक साथ बहुत सारे रंग पहनने की जरूरत नहीं है। अगर कपड़ों में कोई एक रंग ज्यादा उभर रहा है तो बाकी आउटफिट को हल्के या न्यूट्रल रंगों के साथ रखा जा सकता है। सफेद, काला, बेज और नेवी जैसे रंगों को अलग अलग कपड़ों के साथ मिलाना आसान होता है।
एक ही कपड़े को अलग तरीके से पहनकर भी लुक बदला जा सकता है। एक शर्ट को जींस के साथ कैजुअल लुक दिया जा सकता है, वहीं उसी शर्ट को ट्राउजर के साथ पहनकर अलग अंदाज बनाया जा सकता है। जैकेट, श्रग या स्टोल जैसे कपड़ों से भी पुराने आउटफिट में बदलाव किया जा सकता है।
घड़ी, बेल्ट, बैग, स्कार्फ या हल्की ज्वेलरी जैसे छोटे एक्सेसरीज भी पूरे लुक को बदल सकते हैं। इन्हें आउटफिट के रंग और मौके के हिसाब से चुनें। बहुत सारी एक्सेसरीज एक साथ पहनने के बजाय कुछ चुनिंदा चीजों को ही लुक का हिस्सा बनाएं।
कपड़े की लंबाई भी पूरे लुक को प्रभावित करती है। शर्ट, टॉप, कुर्ती, जैकेट या पैंट की लंबाई बाकी कपड़ों के साथ संतुलित हो तो आउटफिट ज्यादा सलीके वाला नजर आता है।
लेयरिंग के जरिए साधारण कपड़ों को भी नया लुक दिया जा सकता है। किसी शर्ट के ऊपर जैकेट या हल्का श्रग पहन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा कपड़े एक साथ पहनने के बजाय दो या तीन चीजों का सही मेल बनाया जाए।
कपड़े महंगे या ब्रांडेड हों, लेकिन अगर वे सिकुड़े हुए या अस्त व्यस्त हैं तो पूरा लुक खराब हो सकता है। इसलिए कपड़े पहनने से पहले उन्हें अच्छी तरह प्रेस करें और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें।
एक ही कपड़ों के साथ अलग जूते पहनने से भी पूरा लुक बदल सकता है। कैजुअल कपड़ों के साथ स्नीकर्स या आरामदायक फुटवियर चुना जा सकता है, जबकि फॉर्मल आउटफिट के साथ उसी हिसाब से जूते पहनें।
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