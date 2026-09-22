Flying Beast के Pet Dog Mau का निधन? जानें Dog Adopt करते समय किन बातों का रखें ध्यान और मालिक से अलग होने पर क्या पड़ता है असर

पालतू कुत्ता लंबे समय तक अपने मालिक, घर और परिचित माहौल से जुड़ा रहता है। ऐसे में मालिक से अलग होने पर कुछ कुत्तों में तनाव और अलगाव से जुड़ी चिंता दिखाई दे सकती है। रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (RSPCA) के अनुसार, इसके संकेतों में लगातार भौंकना या रोना, बेचैनी में इधर-उधर घूमना, कांपना, तेज हांफना, ज्यादा लार आना और खाना न खाना शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में कुत्ते खुद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार भी कर सकते हैं, जैसे पंजे को जरूरत से ज्यादा चाटना या पूंछ को काटना। हालांकि, हर कुत्ते की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती और व्यवहार में बदलाव के पीछे दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। इसलिए अगर किसी कुत्ते के व्यवहार में अचानक बदलाव आए या वह लगातार तनाव में दिखाई दे, तो पशु चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है।