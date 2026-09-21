First-aid Knowledge: खाना गले में अटक जाए तो तुरंत क्या करें? जानें शिशु, बच्चे और वयस्क के लिए उपाय

ब्रिटिश रेड क्रॉस (British Red Cross) के अनुसार चोकिंग में 1 साल से छोटे बच्चे के लिए फर्स्ट एड का तरीका बड़े बच्चे और वयस्क से अलग होता है। अगर शिशु जोर से खांस या रो पा रहा है तो उसे खांसने या रोने दें और लगातार निगरानी रखें। अगर शिशु खांस, रो या सांस नहीं ले पा रहा है तो तुरंत मदद करें। इसके लिए सबसे पहले शिशु को अपनी बांह या जांघ पर पेट के बल इस तरह रखें कि उसका सिर शरीर से नीचे रहे और सिर तथा गर्दन को अच्छी तरह सहारा दें। इसके बाद पीठ पर दोनों कंधों के बीच हथेली से पांच बार जोर से थपथपाकर बैक ब्लो (Back Blow) दिए जाते हैं। अगर इससे रुकावट नहीं निकलती तो शिशु को पलटकर छाती पर चेस्ट थ्रस्ट दिए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर बैक ब्लो और चेस्ट थ्रस्ट का क्रम दोहराया जाता है और आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलाई जाती है। ध्यान दें, 1 साल से छोटे शिशु में एब्डॉमिनल थ्रस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।