कार की चमक बरकरार रखने के लिए सफाई करते समय साबुन, कपड़े और पानी के इस्तेमाल में न करें ये गलतियां

Car Cleaning Mistakes: कार की सफाई करते समय ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कपड़े से जितना पोछेंगे और पानी से धोएंगे, गाड़ी उतनी ही अच्छी तरह साफ हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। गलत साबुन, गंदा कपड़ा या तेज प्रेशर से पानी इस्तेमाल करने जैसी छोटी गलतियां कार की बॉडी और अंदर के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए सफाई करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि कार साफ भी रहे और उसे किसी तरह का नुकसान भी न हो। आइए जानते हैं, कार धोने से जुड़ी ऐसी छोटी-छोटी गलतियों के बारे में, जो बड़ा नुकसान कर सकती हैं।