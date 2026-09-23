बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए पहले 1000 दिन में कैसी हो डाइट? जानिए क्या कहते हैं AAP और WHO

Baby Brain Development: बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती कुछ साल उसके शरीर और दिमाग के विकास के लिए काफी अहम होते हैं। इस दौरान बच्चे को मिलने वाला सही पोषण उसके शारीरिक विकास के साथ-साथ दिमाग के विकास में भी मदद करता है। अमेरिकी एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) के मुताबिक बच्चे के जीवन के शुरुआती 1000 दिनों में दिमाग में तेजी से बदलाव और विकास होता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी शुरुआती वर्षों में सही पोषण और उचित फीडिंग को बच्चे के विकास के लिए जरूरी मानता है। ऐसे में आइए जानते हैं बच्चे के पहले 1000 दिन में सही पोषण क्यों जरूरी है और उसकी डाइट में किन पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए।