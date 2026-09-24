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मिलिंद सोमन ने 6 दिन में पूरी कीं 2 आयरमैन, जानें 60 की उम्र में कैसी है उनकी फिटनेस और डाइट

Milind Soman Fitness:60 की उम्र में भी अपनी फिटनेस के चलते लोगों का ध्यान खींचने वाले मिलिंद सोमन रोज खुद को कैसे सक्रिय रखते हैं और खाने पीने में किन चीजों को पसंद करते हैं। आइए जानते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Sep 24, 2026

Milind Soman Fitness, Milind Soman Diet

Milind Soman (file photo) image credit instagram /milindrunning

Milind Soman Diet: 60 की उम्र में सिर्फ छह दिन के अंतर पर दो आयरमैन प्रतियोगिताएं पूरी करने वाले मिलिंद सोमन एक बार फिर अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं। वह लंबे समय से अपनी सक्रिय दिनचर्या और फिटनेस को लेकर लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं। ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर इस उम्र में भी वह खुद को इतना सक्रिय कैसे रखते हैं। मिलिंद सोमन ने इंटरव्यू में अपनी फिटनेस और खानपान से जुड़ी आदतों के बारे में बताया है। आइए जानते हैं आयरमैन प्रतियोगिता क्या होती है, मिलिंद सोमन फिट रहने के लिए क्या करते हैं और खाने में किन चीजों को शामिल करना पसंद करते हैं।

छह दिन के अंदर पूरे किए दो आयरमैन

मिलिंद सोमन ने 13 सितंबर 2026 को आयरमैन वेल्स और इसके सिर्फ छह दिन बाद 19 सितंबर को आयरमैन इटली पूरी की। एक पूरी आयरमैन प्रतियोगिता में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ शामिल होती है। लगातार दो आयरमैन के बीच सिर्फ छह दिन का अंतर होने की वजह से उनका यह प्रयास चर्चा में है।

मिलिंद सोमन फिट रहने के लिए क्या करते हैं?

मिलिंद सोमन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए फिटनेस सिर्फ जिम जाकर कसरत करने तक सीमित नहीं है। वह रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को सक्रिय रखने पर ध्यान देते हैं। उनके मुताबिक फिट रहने के लिए अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को जगह देना जरूरी है।

खाने में क्या शामिल करते हैं मिलिंद सोमन?

मिलिंद सोमन ने एक इंटरव्यू में अपनी रोज की डाइट के बारे में बताते हुए कहा था कि वह सुबह ताजे और मौसम के हिसाब से मिलने वाले फल खाना पसंद करते हैं। उनकी डाइट में पपीता, तरबूज, आम और केले जैसे फल शामिल रहते हैं। मिलिंद के मुताबिक, अगर फल खाने के बाद भी भूख लगती है तो वह म्यूसली, सूखे मेवे या अनाज लेना पसंद करते हैं।

दोपहर और रात के खाने में मिलिंद दाल, चावल और सब्जियों जैसे साधारण घर के खाने को पसंद करते हैं। इसके अलावा, उन्हें अलग अलग जगहों का पारंपरिक खाना भी पसंद है।

चाय और कॉफी नहीं पीते मिलिंद

मिलिंद सोमन ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बचपन से चाय और कॉफी पीने की आदत नहीं है। इसलिए वह सुबह जूस लेते हैं और तला हुआ खाना बहुत कम खाते हैं।

डाइट कोई तय नियम नहीं है

मिलिंद सोमन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी कोई तय डाइट नहीं है। वह ताजा, घर का, स्थानीय और मौसम के हिसाब से मिलने वाला खाना पसंद करते हैं। अपनी डाइट में वह दाल खिचड़ी, दाल चावल, रोटी सब्जी और अंडे जैसी चीजें शामिल करते हैं।

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Updated on:

24 Sept 2026 12:29 pm

Published on:

24 Sept 2026 12:08 pm

Hindi News / Lifestyle News / मिलिंद सोमन ने 6 दिन में पूरी कीं 2 आयरमैन, जानें 60 की उम्र में कैसी है उनकी फिटनेस और डाइट

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