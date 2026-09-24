मिलिंद सोमन ने 6 दिन में पूरी कीं 2 आयरमैन, जानें 60 की उम्र में कैसी है उनकी फिटनेस और डाइट

Milind Soman Diet: 60 की उम्र में सिर्फ छह दिन के अंतर पर दो आयरमैन प्रतियोगिताएं पूरी करने वाले मिलिंद सोमन एक बार फिर अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं। वह लंबे समय से अपनी सक्रिय दिनचर्या और फिटनेस को लेकर लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं। ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर इस उम्र में भी वह खुद को इतना सक्रिय कैसे रखते हैं। मिलिंद सोमन ने इंटरव्यू में अपनी फिटनेस और खानपान से जुड़ी आदतों के बारे में बताया है। आइए जानते हैं आयरमैन प्रतियोगिता क्या होती है, मिलिंद सोमन फिट रहने के लिए क्या करते हैं और खाने में किन चीजों को शामिल करना पसंद करते हैं।