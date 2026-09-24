बाइक और स्कूटी धोते समय न करें ये गलतियां, प्रेशर वॉश से लेकर कपड़े तक का रखें ध्यान

Bike Cleaning Tips (Representative Image) Image Credit Magnific
Scooty Cleaning Tips: बाइक या स्कूटी जैसे टू व्हीलर को ज्यादातर लोग घर पर ही प्रेशर से पानी डालकर या बाल्टी, पानी, कपड़ा और साबुन की मदद से धोकर साफ करते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी सफाई करने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनका असर वाहन के पेंट, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और दूसरे हिस्सों पर पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं टू व्हीलर की सफाई के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
प्रेशर वॉशर से बाइक और स्कूटी कम समय में साफ हो जाती है, इसलिए कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पानी की तेज धार को बहुत पास से किसी भी हिस्से पर डालना ठीक नहीं है। इससे पानी सील, बेयरिंग या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जैसी जगहों तक पहुंच सकता है। इसलिए प्रेशर वॉशर चलाते समय संवेदनशील हिस्सों पर सीधे तेज पानी न डालें।
इलेक्ट्रिक स्कूटर की सफाई करते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी जरूरी है। कई बार लोग पूरे स्कूटर पर पानी डालते हुए चार्जिंग पोर्ट और दूसरे इलेक्ट्रिकल हिस्सों का ध्यान नहीं रखते। सफाई शुरू करने से पहले स्कूटर को बंद कर दें और चार्जिंग पोर्ट का कवर ठीक से बंद है या नहीं, यह जरूर देख लें। चार्जिंग पोर्ट, मीटर, स्विच और दूसरे संवेदनशील हिस्सों पर तेज पानी की धार डालने से बचें।
अगर बाइक या स्कूटी अभी चलाकर घर आई है तो तुरंत पानी डालकर धोना शुरू न करें। इंजन और एग्जॉस्ट काफी गर्म हो सकते हैं। ऐसे में वाहन को कुछ समय ठंडा होने दें और इसके बाद सफाई करें। इससे गर्म हिस्सों पर अचानक ठंडा पानी पड़ने से होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।
पहिए, टायर और नीचे के हिस्सों पर मिट्टी और चिकनाई ज्यादा जमा होती है। अगर इन्हीं हिस्सों को साफ करने वाला कपड़ा बाद में बॉडी पर लगाया जाए तो उसमें फंसी गंदगी पेंट पर रगड़ सकती है। इसलिए पहियों और बॉडी की सफाई के लिए अलग अलग कपड़े रखें। इससे वाहन की सफाई भी बेहतर होगी और पेंट पर खरोंच पड़ने का खतरा कम रहेगा।
स्कूटी की सीट या बाइक के मीटर को साफ करने के लिए उन पर सीधे पानी डालने की जरूरत नहीं होती। ऐसे हिस्सों को हल्के गीले कपड़े से साफ किया जा सकता है। मीटर, स्विच और दूसरे इलेक्ट्रिकल हिस्सों के आसपास पानी का इस्तेमाल करते समय खास सावधानी रखें।
वाहन धोने के बाद कई लोग उसे खड़ा करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि पानी अपने आप सूख जाएगा। लेकिन बॉडी पर पानी की बूंदें सूखने से निशान रह सकते हैं। इसलिए सफाई के बाद मुलायम और साफ कपड़े से बाइक या स्कूटी को अच्छी तरह पोंछ दें। खासकर उन जगहों पर ध्यान दें, जहां पानी जमा रह सकता है।
सफाई के तुरंत बाद बाइक या स्कूटी चलाने से पहले एक बार ब्रेक जरूर चेक करें। ब्रेक डिस्क या दूसरे हिस्सों पर पानी रहने की वजह से शुरुआत में ब्रेक का रिस्पॉन्स थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। इसलिए वाहन चलाने से पहले कम स्पीड पर ब्रेक लगाकर देख लें। ब्रेक सामान्य तरीके से काम कर रहे हों, तभी सामान्य रफ्तार से वाहन चलाएं।
बाइक या स्कूटी पर धूल जमा हो तो सीधे सूखे कपड़े से उसे रगड़कर साफ न करें। धूल के बारीक कण पेंट की सतह पर रगड़ खा सकते हैं, जिससे हल्के निशान पड़ने का खतरा रहता है। पहले पानी की हल्की धार से धूल और मिट्टी को हटाएं। इसके बाद साफ और मुलायम कपड़े से बॉडी को साफ करें। वाहन धोने के लिए घर में इस्तेमाल होने वाले कपड़े धोने के पाउडर या डिशवॉश जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बचें। इसकी जगह वाहन की सफाई के लिए बने क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट के इस्तेमाल का तरीका भी ध्यान से पढ़ें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य