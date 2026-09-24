बाइक और स्कूटी धोते समय न करें ये गलतियां, प्रेशर वॉश से लेकर कपड़े तक का रखें ध्यान

बाइक या स्कूटी पर धूल जमा हो तो सीधे सूखे कपड़े से उसे रगड़कर साफ न करें। धूल के बारीक कण पेंट की सतह पर रगड़ खा सकते हैं, जिससे हल्के निशान पड़ने का खतरा रहता है। पहले पानी की हल्की धार से धूल और मिट्टी को हटाएं। इसके बाद साफ और मुलायम कपड़े से बॉडी को साफ करें। वाहन धोने के लिए घर में इस्तेमाल होने वाले कपड़े धोने के पाउडर या डिशवॉश जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बचें। इसकी जगह वाहन की सफाई के लिए बने क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट के इस्तेमाल का तरीका भी ध्यान से पढ़ें।