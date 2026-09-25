घर को रखना है हमेशा साफ? बिस्तर ठीक करने से लेकर किचन समेटने और सामान सही जगह रखने तक इन बातों का रखें ध्यान

घर को व्यवस्थित रखने के लिए हर सामान की एक तय जगह बनाएं और इस्तेमाल के बाद उसे वहीं रख दें। रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों को उनके काम वाली जगह के पास रखें, ताकि उन्हें निकालना और वापस रखना आसान हो। इसके साथ ही रोजाना दिन के अंत में 10 से 15 मिनट बिखरे सामान को समेटने और जरूरत वाली जगहों को साफ करने में लगाएं। इससे घर में सामान का ढेर जमा होने से बचेगा और रोज की सफाई भी आसान रहेगी।