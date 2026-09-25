25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

घर को रखना है हमेशा साफ? बिस्तर ठीक करने से लेकर किचन समेटने और सामान सही जगह रखने तक इन बातों का रखें ध्यान

Home Cleaning Tips: घर की सफाई में ज्यादा समय खर्च किए बिना भी इसे साफ और व्यवस्थित रखा जा सकता है। आइए जानते हैं रोजाना की उन छोटी छोटी लेकिन जरूरी आदतों के बारे में, जिन्हें अपनाकर सामान के बिखराव और गंदगी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Sep 25, 2026

Home Cleaning Tips, Home Organization Tips

Home Cleaning Tips (Representative Image) Image Credit Magnific

Home Organization Tips: घर की सफाई करने के बाद भी अगर कुछ ही समय में सामान दोबारा बिखरा हुआ नजर आने लगे तो देखकर दिमाग खराब हो जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता कि वे रोज घर को अच्छी तरह सेट कर सकें। ऐसे में रोज की कुछ छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखकर घर को साफ सुथरा और ज्यादा मैनेजबल रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

तय जगह पर सामान रखें

घर को व्यवस्थित रखने के लिए हर सामान की एक तय जगह बनाएं और इस्तेमाल के बाद उसे वहीं रख दें। रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों को उनके काम वाली जगह के पास रखें, ताकि उन्हें निकालना और वापस रखना आसान हो। इसके साथ ही रोजाना दिन के अंत में 10 से 15 मिनट बिखरे सामान को समेटने और जरूरत वाली जगहों को साफ करने में लगाएं। इससे घर में सामान का ढेर जमा होने से बचेगा और रोज की सफाई भी आसान रहेगी।

बिस्तर सही करें

सुबह उठने के बाद बिस्तर को व्यवस्थित कर दें। चादर और तकिए सही जगह रखने की यह छोटी आदत बेडरूम को तुरंत ज्यादा साफ और व्यवस्थित दिखा सकती है।

किचन समेटें

खाना बनाने या खाने के बाद गंदे बर्तनों को लंबे समय तक सिंक में न छोड़ें। बर्तन धोने या डिशवॉशर में रखने के बाद किचन काउंटर और सिंक को भी साफ कर दें। किचन में रोज ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगहों की सफाई करने से गंदगी जमा होने से बच सकती है।

बाथरूम की सफाई करें

सिंक या वैनिटी पर पानी, टूथपेस्ट या दूसरी चीजों के निशान दिखें तो उन्हें तुरंत साफ कर दें। इस्तेमाल किए गए तौलिए और रोज काम आने वाले सामान को भी उनकी जगह पर रखें। रोज की यह छोटी सफाई बाथरूम को ज्यादा समय तक व्यवस्थित रखने में मदद कर सकती है।

गैर जरूरी सामान को धीरे धीरे कम करें

घर में ऐसी चीजें जमा न होने दें जिनका इस्तेमाल नहीं होता। टूटी हुई, बेकार या लंबे समय से इस्तेमाल न की गई चीजों को समय समय पर अलग करते रहें। पूरी अलमारी एक साथ साफ करने के बजाय रोज एक दराज, शेल्फ या छोटे हिस्से से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार सामान को कबाड़ में देने, दान करने, रीसाइकिल करने या दूसरी जगह रखने के लिए अलग करें।

लेबल का इस्तेमाल करें

छोटे सामान को व्यवस्थित रखने के लिए बास्केट, कंटेनर और ड्रॉअर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी सामान के लिए लेबल लगाने से उसे ढूंढना आसान होता है।

खाली जगह का इस्तेमाल करें

अगर घर में स्टोरेज की जगह कम है तो दीवारों पर शेल्फ या हुक लगाए जा सकते हैं। अलमारी और कैबिनेट के अंदरूनी हिस्से भी छोटे सामान रखने के काम आ सकते हैं। इससे टेबल, काउंटर और फर्श पर सामान जमा होने से बच सकता है।

रोजाना थोड़ी थोड़ी सफाई करें

हर दिन पूरे घर की गहरी सफाई करने की जरूरत नहीं है। रोज जरूरत के हिसाब से फर्श, किचन काउंटर और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सतहों पर ध्यान दें। जहां जरूरत हो वहां झाड़ू या वैक्यूम कर सकते हैं। ज्यादा छुई जाने वाली सतहों को भी नियमित रूप से साफ करना चाहिए।

इन बातों का भी रखें ध्यान

कूड़ेदान को बहुत ज्यादा भरने का इंतजार न करें। खासकर किचन का कूड़ा समय पर बाहर कर दें और जरूरत के अनुसार कूड़ेदान साफ करते रहें। बिल, रसीद और जरूरी दस्तावेजों के लिए भी एक फाइल या तय जगह बनाएं, ताकि कागज टेबल और दूसरी जगहों पर बिखरे न रहें।

रोज के कामों की लिस्ट बनाएं

घर का कोई सामान खत्म होने वाला हो तो उसे तुरंत खरीदारी की लिस्ट में लिख दें। इसी तरह बिल, मरम्मत और दूसरे जरूरी घरेलू कामों की अलग लिस्ट बना सकते हैं। इससे काम भूलने और जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने से बचने में मदद मिल सकती है।

घर में कचरा अलग अलग रखने से Health और Waste Management को कैसे मिल सकता है फायदा? नीति आयोग और WHO से जानें

ये भी पढ़ें
Waste Management, Waste Segregation

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2026 01:57 pm

Published on:

25 Sept 2026 01:41 pm

Hindi News / Lifestyle News / घर को रखना है हमेशा साफ? बिस्तर ठीक करने से लेकर किचन समेटने और सामान सही जगह रखने तक इन बातों का रखें ध्यान

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

धोने के बाद भी नहीं छूटते कप में जमे चाय और कॉफी के दाग? बेकिंग सोडा, सिरका, नींबू और नमक से करें सफाई

Coffee Stains, Tea Stains
लाइफस्टाइल

पुरानी शर्ट को दें नया लुक, ट्राई करें रैप, बेल्ट और बैक बटन स्टाइलिंग के 3 आसान आइडियाज

Shirt Style Hacks, Shirt Styling
लाइफस्टाइल

बाइक और स्कूटी धोते समय न करें ये गलतियां, प्रेशर वॉश से लेकर कपड़े तक का रखें ध्यान

Bike Cleaning Tips, Scooty Cleaning Tips
लाइफस्टाइल

गांधी जयंती पर मिल रहा है Long Weekend, दिल्ली एनसीआर के पास की इन खूबसूरत जगहों का करें ट्रिप प्लान

Long Weekend Trip, Delhi Weekend Trip
लाइफस्टाइल

फेस्टिव सीजन में दिखना है सबसे अलग, तो तमन्ना भाटिया की मधुबनी ओढ़नी से लेकर सफेद मेहंदी और ब्लाउज से लें इंस्पिरेशन 

Madhubani Saree, Tamannaah Bhatia Look
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.