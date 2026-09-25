घर को रखना है हमेशा साफ? बिस्तर ठीक करने से लेकर किचन समेटने और सामान सही जगह रखने तक इन बातों का रखें ध्यान

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Home Organization Tips: घर की सफाई करने के बाद भी अगर कुछ ही समय में सामान दोबारा बिखरा हुआ नजर आने लगे तो देखकर दिमाग खराब हो जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता कि वे रोज घर को अच्छी तरह सेट कर सकें। ऐसे में रोज की कुछ छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखकर घर को साफ सुथरा और ज्यादा मैनेजबल रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।
घर को व्यवस्थित रखने के लिए हर सामान की एक तय जगह बनाएं और इस्तेमाल के बाद उसे वहीं रख दें। रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों को उनके काम वाली जगह के पास रखें, ताकि उन्हें निकालना और वापस रखना आसान हो। इसके साथ ही रोजाना दिन के अंत में 10 से 15 मिनट बिखरे सामान को समेटने और जरूरत वाली जगहों को साफ करने में लगाएं। इससे घर में सामान का ढेर जमा होने से बचेगा और रोज की सफाई भी आसान रहेगी।
सुबह उठने के बाद बिस्तर को व्यवस्थित कर दें। चादर और तकिए सही जगह रखने की यह छोटी आदत बेडरूम को तुरंत ज्यादा साफ और व्यवस्थित दिखा सकती है।
खाना बनाने या खाने के बाद गंदे बर्तनों को लंबे समय तक सिंक में न छोड़ें। बर्तन धोने या डिशवॉशर में रखने के बाद किचन काउंटर और सिंक को भी साफ कर दें। किचन में रोज ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगहों की सफाई करने से गंदगी जमा होने से बच सकती है।
सिंक या वैनिटी पर पानी, टूथपेस्ट या दूसरी चीजों के निशान दिखें तो उन्हें तुरंत साफ कर दें। इस्तेमाल किए गए तौलिए और रोज काम आने वाले सामान को भी उनकी जगह पर रखें। रोज की यह छोटी सफाई बाथरूम को ज्यादा समय तक व्यवस्थित रखने में मदद कर सकती है।
घर में ऐसी चीजें जमा न होने दें जिनका इस्तेमाल नहीं होता। टूटी हुई, बेकार या लंबे समय से इस्तेमाल न की गई चीजों को समय समय पर अलग करते रहें। पूरी अलमारी एक साथ साफ करने के बजाय रोज एक दराज, शेल्फ या छोटे हिस्से से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार सामान को कबाड़ में देने, दान करने, रीसाइकिल करने या दूसरी जगह रखने के लिए अलग करें।
छोटे सामान को व्यवस्थित रखने के लिए बास्केट, कंटेनर और ड्रॉअर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी सामान के लिए लेबल लगाने से उसे ढूंढना आसान होता है।
अगर घर में स्टोरेज की जगह कम है तो दीवारों पर शेल्फ या हुक लगाए जा सकते हैं। अलमारी और कैबिनेट के अंदरूनी हिस्से भी छोटे सामान रखने के काम आ सकते हैं। इससे टेबल, काउंटर और फर्श पर सामान जमा होने से बच सकता है।
हर दिन पूरे घर की गहरी सफाई करने की जरूरत नहीं है। रोज जरूरत के हिसाब से फर्श, किचन काउंटर और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सतहों पर ध्यान दें। जहां जरूरत हो वहां झाड़ू या वैक्यूम कर सकते हैं। ज्यादा छुई जाने वाली सतहों को भी नियमित रूप से साफ करना चाहिए।
कूड़ेदान को बहुत ज्यादा भरने का इंतजार न करें। खासकर किचन का कूड़ा समय पर बाहर कर दें और जरूरत के अनुसार कूड़ेदान साफ करते रहें। बिल, रसीद और जरूरी दस्तावेजों के लिए भी एक फाइल या तय जगह बनाएं, ताकि कागज टेबल और दूसरी जगहों पर बिखरे न रहें।
घर का कोई सामान खत्म होने वाला हो तो उसे तुरंत खरीदारी की लिस्ट में लिख दें। इसी तरह बिल, मरम्मत और दूसरे जरूरी घरेलू कामों की अलग लिस्ट बना सकते हैं। इससे काम भूलने और जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने से बचने में मदद मिल सकती है।
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