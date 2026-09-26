कपड़ों से Sweat Smell आ रही है? बिना धोए बदबू कम करने के लिए बेकिंग सोडा से सिरके तक अपनाएं ये आसान टिप्स

पसीने से भीगे कपड़ों को तुरंत मोड़कर बैग या कपड़ों की टोकरी में न रखें। पसीने वाले कपड़ों को लंबे समय तक बंद जगह पर रखने से बदबू और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर तुरंत धोना संभव नहीं है तो कपड़ों को फैलाकर या टांगकर अच्छी तरह सूखने दें। इससे कपड़े में मौजूद नमी कम होगी और बदबू भी कुछ हद तक कम हो सकती है। इसके अलावा, अगर धूप निकली हो तो कपड़ों को कुछ समय के लिए धूप में टांगना भी बदबू कम करने का आसान तरीका हो सकता है। हालांकि, रंगीन कपड़ों को बहुत देर तक तेज धूप में रखने से उनका रंग हल्का पड़ सकता है, इसलिए कपड़े के केयर लेबल को जरूर देखें।