गर्दन की स्किन पर झुर्रियां क्यों दिखने लगी हैं? Cleveland Clinic और Healthline से जानें कारण और बचाव

Neck Lines and Wrinkles: उम्र बढ़ने के साथ चेहरे की तरह गर्दन की स्किन में भी बदलाव आने लगते हैं। कई लोगों की गर्दन की स्किन ढीली पड़ने लगती है, झुर्रियां दिखने लगती हैं या ठुड्डी के नीचे की स्किन लटकती हुई नजर आती है। इस स्थिति को टर्की नेक कहा जाता है। हालांकि यह सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से ही नहीं होता, वजन बढ़ना, जेनेटिक्स, धूप से स्किन को नुकसान और गर्दन की मांसपेशियों में कमजोरी जैसी भी कई वजहें इसके पीछे हो सकती हैं। आइए जानते हैं टर्की नेक क्या होता है, इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं और इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है।