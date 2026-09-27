बाथरूम की बाल्टी, मग और नल पर जम गई है सफेद परत? इन आसान तरीकों से करें साफ

अगर शॉवरहेड को निकालना संभव है या उसके आसपास सिरके का घोल लगाना आसान है तो बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। शॉवरहेड को इस घोल में करीब 15 से 20 मिनट तक भिगोया जा सकता है और जरूरत होने पर समय करीब एक घंटे तक रखा जा सकता है। इसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह धोकर शॉवर चलाएं। ध्यान दें, पॉलिश किए हुए पीतल या दूसरी खास फिनिश वाले शॉवरहेड को लंबे समय तक सिरके में भिगोने से बचें, क्योंकि इससे उसकी फिनिश को नुकसान हो सकता है। ऐसी सतह पर सिरके के घोल में ब्रश डुबोकर सिर्फ जमी परत वाले हिस्से को साफ करना बेहतर है।