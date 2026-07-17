Cleaning Hacks: बाथरूम की बाल्टी, मग और साबुनदानी पड़ गई हैं पीली, तो यहां बताए गए तरीकों से करें साफ 

How To Clean Yellow Plastic Bucket: बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी, मग और साबुनदानी को अगर समय-समय पर साफ न किया जाए, तो उन पर पानी के जिद्दी दाग के साथ ही पीले निशान पड़ने लगते हैं। इन्हें सिर्फ पानी से धोने से साफ नहीं किया जा सकता। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ घरेलू तरीके, जिनकी मदद से बाल्टी, मग और साबुनदानी को आसानी से साफ कर उनकी चमक काफी हद तक वापस लाई जा सकती है।