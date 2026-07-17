17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Cleaning Hacks: बाथरूम की बाल्टी, मग और साबुनदानी पड़ गई हैं पीली, तो यहां बताए गए तरीकों से करें साफ 

Plastic Bucket Cleaning Tips: बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी, मग और साबुनदानी पानी की वजह से या रोजाना इस्तेमाल के चलते पीली पड़ जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इन्हें आसानी से कैसे साफ किया जा सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 17, 2026

Bathroom Bucket Cleaning, Bucket Mug And Soap Dish Cleaning

Cleaning Tips/ image credit youtube/@ShyamlisKitchen

How To Clean Yellow Plastic Bucket: बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी, मग और साबुनदानी को अगर समय-समय पर साफ न किया जाए, तो उन पर पानी के जिद्दी दाग के साथ ही पीले निशान पड़ने लगते हैं। इन्हें सिर्फ पानी से धोने से साफ नहीं किया जा सकता। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ घरेलू तरीके, जिनकी मदद से बाल्टी, मग और साबुनदानी को आसानी से साफ कर उनकी चमक काफी हद तक वापस लाई जा सकती है।

बाल्टी, मग और साबुनदानी साफ करने के लिए टिप्स

सिरका और बेकिंग से बनाएं क्लीनिंग पेस्ट

बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी, मग और साबुनदानी पर जमे पानी के निशान और जिद्दी गंदगी को साफ करने के लिए सबसे पहले आधा कप व्हाइट विनेगर में आधा कप बेकिंग सोडा मिलाकर क्लीनिंग पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को किसी पुराने टूथब्रश, पेंट ब्रश या स्क्रबर की मदद से बाल्टी, मग और साबुनदानी के अंदर और बाहर अच्छी तरह लगा दें। जहां ज्यादा पीले निशान या जिद्दी दाग हों, वहां पेस्ट की थोड़ी मोटी परत लगाएं।

15 से 30 मिनट तक करें इंतजार

अगर दाग सामान्य हैं, तो पेस्ट को लगभग 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। वहीं, अगर दाग बहुत पुराने और जिद्दी हैं, तो पेस्ट को 30 मिनट से एक घंटे तक लगा रहने दें। इसके बाद किसी स्क्रबर की मदद से बाल्टी, मग और साबुनदानी को हल्के हाथों से साफ करें। इससे जमी हुई गंदगी और पीले निशान आसानी से निकलने लगेंगे।

आखिर में डिशवॉश से करें साफ

अब सबसे आखिर में स्क्रबर पर थोड़ा-सा डिशवॉश लिक्विड लगाकर एक बार फिर बाल्टी, मग और साबुनदानी को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद इन्हें साफ पानी से धो लें। इससे सिरके की गंध भी खत्म हो जाएगी और सामान पहले से ज्यादा साफ नजर आएगा।

पानी का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर आपके पास सिरका नहीं है, तो आधा कप गुनगुने पानी में आधा कप बेकिंग सोडा मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को बाल्टी, मग और साबुनदानी पर लगाकर करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद स्क्रबर की मदद से बाल्टी, मग और साबुनदानी को अच्छी तरह साफ करें और अंत में साफ पानी से धो लें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 03:07 pm

Published on:

17 Jul 2026 03:07 pm

Hindi News / Lifestyle News / Cleaning Hacks: बाथरूम की बाल्टी, मग और साबुनदानी पड़ गई हैं पीली, तो यहां बताए गए तरीकों से करें साफ 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Famous Indian Railway Stations:  भारत के 5 खूबसूरत रेलवे स्टेशन, जहां उतरकर लोग फोटो खिंचवाते हैं

Indian Railway Stations For Photography, Most Beautiful Railway Stations
लाइफस्टाइल

Famous Indian Sarees: भारत की 7 मशहूर साड़ियां, जिनका नाम शहरों के नाम पर पड़ा और आज भी हैं ट्रेंड में

Banarasi Saree, Kanjivaram Saree
लाइफस्टाइल

Uttar Pradesh Tourism: उत्तर प्रदेश में भी हैं खूबसूरत वॉटरफॉल, अगर जा रहे हैं यूपी तो इन 7 झरनों को देखना न भूलें

Waterfalls To Visit In Monsoon, Lakhaniya Dari Waterfall
लाइफस्टाइल

Kitchen Hacks: जार का ढक्कन नहीं खुल रहा? शेफ से जानें आसान ट्रिक्स, बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से खुल जाएगा जार

How To Open Stuck Jar, Easy Kitchen Hacks For Jar Lid
लाइफस्टाइल

सूजन का हार्ट अटैक से संबंध! जानिए कैसे बढ़ा सकती है हृदयाघात का खतरा?

Inflammation Heart Attack Risk
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.