UP Famous Sweets: इमरती, लौंगलता से लेकर एटम बम तक, यूपी घूमने जाएं तो इन 5 फेमस मिठाइयों का स्वाद लेना न भूलें

Famous Sweets Of Uttar Pradesh: मानसून 2026 में अगर आप उत्तर प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां की ऐतिहासिक जगहों के साथ यहां की फेमस मिठाइयों का स्वाद चखकर अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। यूपी का हर शहर अपने अलग स्वाद और लोकल खानपान के लिए जाना जाता है। ऐसे में आइए, उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से बताई गई कुछ फेमस मिठाइयों के बारे में जानते हैं, जो सालों से लोगों की पसंद बनी हुई हैं। इनका स्वाद लेकर आप अपनी ट्रिप को और भी यादगार बना सकते हैं