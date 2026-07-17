Laundry Hacks: लॉन्ड्री वाले ने बताया शर्ट प्रेस करने का आसान तरीका, घंटों बाद भी नहीं पड़ेंगी सिलवटें

How To Iron Shirt Without Crease: शर्ट को ज्यादा सुखाने या कई बार धोने के बाद कुछ फैब्रिक ऐसी हो जाती हैं, जिन पर चाहे आप कितना भी रगड़कर प्रेस करें, सिलवटें आसानी से नहीं जाती हैं। खासकर कॉटन की शर्ट में सिलवटें जल्दी नहीं निकलतीं और सही तरीके से प्रेस न करने पर शर्ट पर नई क्रिज बन सकती है। इसके चलते कई बार शर्ट प्रेस कराने के लिए बाहर देना पड़ता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आइए जानते हैं शर्ट प्रेस करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे शर्ट लंबे समय तक बिना सिलवटों के रहे और साथ ही उसे आसानी से प्रेस भी किया जा सके।