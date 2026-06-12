12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘टी-शर्ट पहनोगी तो तलाक दे दूंगा’, धमकाने के बाद ट्रोलिंग पर फूटा दो पत्नियों वाले यूट्यूबर अरमान मलिक का गुस्सा

Youtuber Armaan Malik Controversy: यूट्यूबर अरमान मलिक ने हाल ही में अपने तलाक वाले बयान को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने पहली पत्नी के कपड़ों पर टिप्पणी करने के बाद अब क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jun 12, 2026

Youtuber Armaan Malik Controversy

Youtuber Armaan Malik Controversy (सोर्स- @panjabi.billboard)

Youtuber Armaan Malik Controversy: सोशल मीडिया पर इन दिनों यूट्यूबर अरमान मलिक काफी सुर्खियों में हैं। अपनी फैमिली व्लॉग्स और निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले अरमान इस बार अपनी पत्नी के पहनावे पर की गई टिप्पणी के कारण लोगों के निशाने पर आ गए हैं। अब इस पर अरमान मलिक ने अपनी तरफ से सफाई पेश की है।

क्या है पूरा मामला?

विवाद तब शुरू हुआ जब उनके एक व्लॉग का हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में अरमान अपनी पत्नी पायल के कपड़ों को लेकर नाराजगी जताते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि शादी और बच्चों के बाद कई लोग खुद पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, जबकि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए खुद की देखभाल और व्यक्तित्व पर ध्यान देना जरूरी है।

वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने उनके बयान को महिलाओं के पहनावे और वैवाहिक रिश्तों से जोड़कर देखा। कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि अरमान ने पति-पत्नी के रिश्ते को केवल बाहरी रूप और कपड़ों से जोड़ने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते हजारों प्रतिक्रियाएं आने लगीं और यूट्यूबर की आलोचना शुरू हो गई।

सफाई देने के लिए सामने आए अरमान

लगातार बढ़ती आलोचनाओं के बाद अरमान मलिक ने एक नया वीडियो जारी कर अपनी बात साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को अधूरा सुनकर गलत मतलब निकाला गया। उनके अनुसार, उनका मकसद किसी महिला का अपमान करना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि शादी के बाद भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास पर काम करते रहना चाहिए।

अरमान ने कहा कि उन्होंने केवल ये समझाने की कोशिश की थी कि खुद को व्यवस्थित रखना, सकारात्मक रहना और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर केवल कुछ सेकंड की क्लिप वायरल कर दी गई, जबकि पूरी बात का संदर्भ अलग था। उन्होंने कहा, अगर कपड़े गंदे पहनेंगे तो क्लेश होगा और क्लेश होना ही तलाक होने की जड़ होता है। अरमान की मानें तो कुछ मंदबुद्धियों को उनकी बात समझ ही नहीं आई।

कौन हैं अरमान मलिक?

अरमान मलिक आज सोशल मीडिया की दुनिया का एक चर्चित नाम हैं। उनका वास्तविक नाम संदीप बताया जाता है। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले अरमान ने कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। परिवार आधारित व्लॉग्स, निजी जीवन और अपनी दो पत्नियों पायल और कृतिका के साथ अपनी बड़ी फैमिली के लिए वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं।

Bharat Bhhagya Viddhaata X Review: असली ‘धुरंधर’ निकलीं कंगना रनौत, ‘भारत भाग्य विधाता’ देखकर लोगों ने दिए रिएक्शन

ये भी पढ़ें
Bharat Bhhagya Viddhaata X Review

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Jun 2026 02:17 pm

Hindi News / Entertainment / ‘टी-शर्ट पहनोगी तो तलाक दे दूंगा’, धमकाने के बाद ट्रोलिंग पर फूटा दो पत्नियों वाले यूट्यूबर अरमान मलिक का गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बंदूक, बदला और बॉक्स ऑफिस बैटल! आलिया भट्ट और हुमा कुरैशी के बीच छिड़ेगी असैसिन वॉर

बॉलीवुड

सलमान खान के खिलाफ ‘Misleading’ विज्ञापन मामले में नया मोड़, NCDRC ने कहा- ‘फिलहाल रुकेगी आगे की कार्रवाई’

Salman Khan Pan Masala Case
बॉलीवुड

कंगना की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को कमाल आर खान ने बताया सी-ग्रेड, बोले- बेकार फिल्मों में वक्त नहीं गवाता

Bharat Bhhagya Viddhaata Released
बॉलीवुड

भारत आज भी नहीं भूला 26 अगस्त 1978 की वो रात! रंगा-बिल्ला कांड की दहला देने वाली कहानी फिर चर्चा में

भारत आज भी नहीं भूला 26 अगस्त 1978 की वो रात! रंगा-बिल्ला कांड की दहला देने वाली कहानी फिर चर्चा में
OTT

‘मैं जिंदा हूं भाई!’ मौत की अफवाह उड़ने पर कन्नड़ स्टार डोड्डाना का वीडियो वायरल

'मैं जिंदा हूं भाई!' मौत की अफवाह उड़ने पर कन्नड़ स्टार डोड्डाना का वीडियो वायरल
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.