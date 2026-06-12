‘टी-शर्ट पहनोगी तो तलाक दे दूंगा’, धमकाने के बाद ट्रोलिंग पर फूटा दो पत्नियों वाले यूट्यूबर अरमान मलिक का गुस्सा

अरमान ने कहा कि उन्होंने केवल ये समझाने की कोशिश की थी कि खुद को व्यवस्थित रखना, सकारात्मक रहना और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर केवल कुछ सेकंड की क्लिप वायरल कर दी गई, जबकि पूरी बात का संदर्भ अलग था। उन्होंने कहा, अगर कपड़े गंदे पहनेंगे तो क्लेश होगा और क्लेश होना ही तलाक होने की जड़ होता है। अरमान की मानें तो कुछ मंदबुद्धियों को उनकी बात समझ ही नहीं आई।