भारत आज भी नहीं भूला 26 अगस्त 1978 की वो रात! रंगा-बिल्ला कांड की दहला देने वाली कहानी फिर चर्चा में

जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला और कुलजीत सिंह उर्फ रंगा दोनों छोटे-मोटे अपराधी थे जो हाल ही में जेल से रिहा हुए थे। वे फिरौती के लिए किडनैपिंग की योजना लेकर दिल्ली में घूम रहे थे और भाई-बहन उनकी गाड़ी में आ गए। बता दें, उस रात दोनों बच्चों को दिल्ली छावनी के पास एक सुनसान इलाके में ले जाया गया। गवाहों ने बाद में बताया कि उन्होंने बच्चों को कार से मदद मांगते देखा था, लेकिन जो फिरौती से शुरू हुआ वो हत्या पर खत्म हुआ। दोनों बच्चों की लाशें बुद्ध जयंती पार्क के पास मिलीं और भी दो दिन बाद एक मवेशी चरवाहे ने उन्हें ढूंढा था।