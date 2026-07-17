Famous Indian Railway Stations:  भारत के 5 खूबसूरत रेलवे स्टेशन, जहां उतरकर लोग फोटो खिंचवाते हैं

ओडिशा के कटक शहर में म्यूनिसिपल कॉलोनी, स्टेशन रोड पर स्थित कटक रेलवे स्टेशन ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख और व्यस्त जंक्शन है। अपनी आकर्षक डिजाइन और साफ सुथरे परिसर की वजह से यह यात्रियों का ध्यान खींचता है। स्टेशन की इमारत में स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। शाम के समय रोशनी के बीच इसका नजारा और भी खूबसूरत दिखाई देता है। इसलिए यहां पहुंचने वाले यात्री स्टेशन के सामने तस्वीरें लेना पसंद करते हैं।