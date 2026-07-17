Famous Indian Railway Stations:  भारत के 5 खूबसूरत रेलवे स्टेशन, जहां उतरकर लोग फोटो खिंचवाते हैं

Famous Railway Stations/ image credit instagram/ lens_of_rajeev/dorjivisual/aa_dronography/i_love_lucknowi32/rustorangedotcom
Beautiful Railway Stations In India: भारतीय रेलवे के कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, जो अपनी खूबसूरत इमारत, खास डिजाइन और ऐतिहासिक महत्व की वजह से मशहूर हैं। यही वजह है कि यहां पहुंचने वाले कई लोग ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले फोटो और सेल्फी लेना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं भारत के ऐसे ही 5 रेलवे स्टेशनों के बारे में, जो यात्रियों के बीच फोटो खिंचवाने के लिए काफी लोकप्रिय हैं।
मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस देश के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। इसकी शानदार इमारत विक्टोरियन और भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन मेल है। रात के समय जब पूरी बिल्डिंग रोशनी से जगमगा उठती है, तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि यहां आने वाले पर्यटक और यात्री स्टेशन के बाहर और अंदर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन भी भारतीय रेलवे के खूबसूरत स्टेशनों में अपनी अलग पहचान रखता है। इसकी इमारत महल जैसी दिखाई देती है और लाल व सफेद रंग का इसका डिजाइन लोगों का ध्यान खींच लेता है। पहली बार यहां आने वाले लोग अक्सर स्टेशन की खूबसूरती देखकर रुक जाते हैं और तस्वीरें लेना नहीं भूलते।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। साफ सफाई, आधुनिक सुविधाएं और बड़ा प्लेटफॉर्म इसे खास बनाते हैं। रात के समय स्टेशन की रोशनी और सजा हुआ परिसर फोटो के लिए शानदार बैकग्राउंड देता है। कई यात्री यहां अपने सफर की याद के तौर पर तस्वीरें जरूर क्लिक करते हैं।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर के पास स्थित घूम (Ghoom) रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। यह दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हिस्सा होने की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है। यहां चलने वाली टॉय ट्रेन, पहाड़ों का खूबसूरत नजारा और ठंडा मौसम इसे बेहद खास बना देते हैं। यही कारण है कि यहां आने वाले ज्यादातर पर्यटक स्टेशन पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं।
ओडिशा के कटक शहर में म्यूनिसिपल कॉलोनी, स्टेशन रोड पर स्थित कटक रेलवे स्टेशन ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख और व्यस्त जंक्शन है। अपनी आकर्षक डिजाइन और साफ सुथरे परिसर की वजह से यह यात्रियों का ध्यान खींचता है। स्टेशन की इमारत में स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। शाम के समय रोशनी के बीच इसका नजारा और भी खूबसूरत दिखाई देता है। इसलिए यहां पहुंचने वाले यात्री स्टेशन के सामने तस्वीरें लेना पसंद करते हैं।
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