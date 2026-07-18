Feet Care Tips: पैरों से आने वाली बदबू से हैं परेशान? जानिए इसे दूर करने के 4 आसान तरीके

Foot Odor Home Remedies: मानसून के दिनों में बारिश में भीगने या उमस की वजह से ज्यादा पसीना आने पर कई लोगों के पैरों से बदबू आने की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा लंबे समय तक जूते पहनने, पैरों में ज्यादा पसीना आने या उनकी सही तरीके से सफाई न करने की वजह से भी यह परेशानी हो सकती है। ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आइए जानते हैं कि पैरों की बदबू से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।