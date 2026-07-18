Gas Burner Cleaning Hack: गैस बर्नर की धीमी फ्लेम से हैं परेशान? इस आसान तरीके से करें सफाई, बंद होल भी होंगे साफ 

Gas Burner Clean Kaise Kare: रोजाना खाना बनाते समय गैस बर्नर पर दूध, चाय या सब्जी गिरने से उस पर कालापन और चिकनाई जमने लगती है। अगर समय-समय पर इसकी सफाई न की जाए, तो यही गंदगी धीरे-धीरे बर्नर के छोटे-छोटे होल बंद कर देती है। इसकी वजह से गैस की फ्लेम सही तरीके से नहीं जलती, खाना बनने में ज्यादा समय लगता है और गैस की खपत भी बढ़ जाती है। ऐसे में इसे साफ करने के लिए आपको बाजार से महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप गैस बर्नर को बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं गैस बर्नर को साफ करने के 5 आसान और असरदार टिप्स।