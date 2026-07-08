How To Keep Lemon Fresh: नींबू जल्दी सूख जाते हैं तो यहां बताए गए तरीके से करें स्टोर, लंबे समय तक रहेंगे ताजे 

Lemon Storage Tips: नींबू सस्ते मिलते ही ज्यादातर लोग ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं। कई लोग इन्हें अचार बनाकर स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जो लोग अचार नहीं बनाते, उनके नींबू कुछ ही दिनों में सूखने या खराब होने लगते हैं। अगर आप भी बिना अचार बनाए नींबू को लंबे समय तक ताजा रखना चाहते हैं, तो यहां बताए गए आसान तरीके आपके काम आ सकते हैं। इन टिप्स की मदद से आप नींबू को लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रख सकते हैं।