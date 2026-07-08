Japan Culture Facts: जापान में लाइन में लगने के लिए भी मिलते हैं किराए के लोग! इन्फ्लुएंसर ने किया खुलासा

Japan Rental Services: जापान को ज्यादातर लोग अनुशासन, साफ सफाई और नई तकनीक की खोज और विकास के लिए जानते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो भी सामने आते रहते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि वहां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी किराए पर मिलते हैं। यह सुनने के बाद लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ऐसा सच में होता है। इसी बारे में जापानी कंटेंट क्रिएटर मायो ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में जापान की जिंदगी, वहां के रिश्तों, कामकाज, शादी और समाज से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताईं। आइए जानते हैं इनके बारे में।