Gravy Recipe: एक बार बनाकर रख लें होटल स्टाइल ग्रेवी, फिर पूरे हफ्ते मिनटों में तैयार करें 20 से ज्यादा वेज और नॉनवेज डिशेज

Gravy Recipe/ Gravy Recipe/@cookwithparul AND chatgpt
Hotel Style Gravy Recipe: अगर आपको होटल और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद वाला खाना पसंद है या आप घर आए मेहमानों के लिए आधे घंटे से भी कम समय में कई टेस्टी व्यंजन बनाना चाहते हैं तो आप यहां बताए गए तरीके से होटल स्टाइल ग्रेवी बनाकर रख सकते हैं। इस ग्रेवी की मदद से आप एक साथ कई व्यंजन आसानी से तैयार कर सकते हैं। आइए, शेफ से जानते हैं कि होटल स्टाइल ग्रेवी घर पर कैसे बनाई जा सकती है।
होटल जैसी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को छीलकर अच्छी तरह पानी से धो लें। इसके बाद प्याज का नीचे वाला सख्त हिस्सा हटाकर बारीक काट लें। अब टमाटर को भी अच्छी तरह धोकर उसका डंठल वाला हिस्सा निकाल के छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यदि आप चाहें, तो टमाटर को पीसकर भी ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब अदरक और लहसुन को साफ कर इसमें थोड़ा तेल डालकर पीस लें।
अब एक कड़ाही में तेल गर्म करने के बाद इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग डालकर तड़का लगाएं। इसके बाद इसमें जीरा डालें।
अब कड़ाही में कटे हुए प्याज डाल दें और इसे मध्यम आंच पर पकाएं। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और अच्छी तरह पकाएं, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए।
अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और साथ में थोड़ा नमक मिला दें। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। ध्यान दें, टमाटर को तब तक पकाएं जब तक वह पूरी तरह गल न जाएं और ग्रेवी से तेल अलग दिखाई न देने लगे। अब इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालें। मसालों को अच्छी तरह पकाएं ताकि ग्रेवी का स्वाद और खुशबू बढ़ जाए।
अब काजू को पानी में उबालकर पीस के तैयार मसाले में डाल दें। काजू का पेस्ट डालने के बाद ग्रेवी को धीमी आंच पर पकाएं और लगातार चलाते रहें, ताकि यह नीचे चिपके नहीं। जब ग्रेवी से तेल ऊपर आने लगे तो समझ लें होटल स्टाइल बेस ग्रेवी तैयार है।
तैयार ग्रेवी को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद इसे साफ और सूखे डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। इस ग्रेवी को फ्रिज में करीब 8 से 12 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। अगर इसे ज्यादा समय के लिए रखना है तो फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ग्रेवी निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें, ताकि यह जल्दी खराब न हो।
इस एक बेस ग्रेवी से आप दाल तड़का, आलू गोभी, मिक्स वेज, पनीर की कई तरह की सब्जियां और नॉनवेज डिश आसानी से बना सकते हैं।
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