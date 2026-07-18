Gravy Recipe: एक बार बनाकर रख लें होटल स्टाइल ग्रेवी, फिर पूरे हफ्ते मिनटों में तैयार करें 20 से ज्यादा वेज और नॉनवेज डिशेज

Hotel Style Gravy Recipe: अगर आपको होटल और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद वाला खाना पसंद है या आप घर आए मेहमानों के लिए आधे घंटे से भी कम समय में कई टेस्टी व्यंजन बनाना चाहते हैं तो आप यहां बताए गए तरीके से होटल स्टाइल ग्रेवी बनाकर रख सकते हैं। इस ग्रेवी की मदद से आप एक साथ कई व्यंजन आसानी से तैयार कर सकते हैं। आइए, शेफ से जानते हैं कि होटल स्टाइल ग्रेवी घर पर कैसे बनाई जा सकती है।