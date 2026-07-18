18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Utensils Cleaning Hacks: घिसकर बर्तन धोने के बाद भी नहीं चमकते, तो यहां बताए गए टिप्स अपनाकर करें सफाई

Bartan Saaf Karne Ka Tarika: बर्तन धोने के बाद भी उनमें पड़ने वाले दाग धब्बों से अगर आप परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे साफ करें, जिससे ये चमकदार दिखें, तो आप यहां बताए गए टिप्स अपनाकर इन्हें साफ कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 18, 2026

Bartan Chamkane Ka Gharelu Upay, Utensils Cleaning Tips

Utensils Cleaning Tips(representative image) image credit gemini

Steel Utensils Cleaning Tips: स्टील के बर्तनों में खाना बनाने के कुछ समय बाद पीले, नीले या भूरे निशान दिखाई देने लगते हैं। वहीं, थाली, गिलास और प्लेट जैसे रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों की चमक भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके चलते लोग पुराने बर्तनों को बदलकर नए बर्तन खरीद लेते हैं या बाजार से महंगे क्लीनर खरीदकर सफाई करते हैं। लेकिन घर में मौजूद कुछ आसान चीजों का इस्तेमाल करके भी आप इन्हें साफ और चमकदार बना सकते हैं। आइए जानते हैं बर्तनों को साफ और चमकदार बनाने के कुछ आसान टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप अपने बर्तनों की सफाई करने के साथ ही उन्हें लंबे समय तक चमकदार रख सकते हैं।

स्टील बर्तन से हीट टिंट हटाने के आसान उपाय

अगर स्टील की कढ़ाई या पैन में गैस या हीटर पर खाना पकाते समय ज्यादा गर्म होने के कारण नीले, पीले या भूरे रंग के निशान आ गए हैं, तो इन्हें हटाने के लिए सबसे पहले बर्तन में पानी भरकर उबाल लें। पानी उबलने के बाद गैस बंद कर दें और इसमें करीब दो चम्मच सिरका डालें। अब बर्तन को हल्का सा घुमाएं, ताकि सिरके वाला पानी सभी हिस्सों तक पहुंच जाए। इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब पानी ठंडा हो जाए, तब डिशवॉश लिक्विड या साबुन को स्क्रबर पर लगाकर बर्तन को साफ करें और पानी से धो लें। आखिर में पेपर टॉवल या सूखे कपड़े से बर्तन को पूरी तरह सुखा दें। इससे हीट टिंट के निशान काफी हद तक कम हो सकते ह

जिद्दी दाग हटाने के लिए करें ये उपाय

अगर बर्तन पर हीट टिंट के अलावा जले हुए दाग या जिद्दी निशान हैं, तो बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा सिरका मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड मिला दें। अब इस मिश्रण को दाग वाले हिस्से पर लगाएं और स्क्रबर की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद बर्तन को साफ पानी से धो लें। इससे जमी हुई गंदगी और कालापन हटाने में मदद मिल सकती है।

घर पर बनाएं DIY डिश वॉशिंग पाउडर

बाजार से डिशवॉशिंग लिक्विड या साबुन खरीदने के बजाय आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक कप गेहूं के आटे में आधा कप नमक, एक कप सर्फ, दो से चार बड़े चम्मच साइट्रिक एसिड और डेढ़ से दो चम्मच मीठा सोडा मिलाएं।

इसके बाद इन सभी चीजों को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें और एक जार में स्टोर करके रख लें। जब भी बर्तन साफ करना हो, तो थोड़ा सा पाउडर लें और उसमें जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इसके बाद स्क्रबर या स्पंज की मदद से बर्तन साफ करें और पानी से धो लें।

बर्तनों की चमक बनाए रखने के लिए करें ये काम

बर्तनों की चमक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सफाई के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाकर रखें। इसके साथ ही जो बर्तन रोजाना इस्तेमाल में नहीं आते हैं, उन्हें साफ करके किसी ऐसी जगह रखें जहां नमी और ज्यादा हवा का असर न हो। इससे उन पर जल्दी कालापन या दाग नहीं पड़ते और उनकी चमक लंबे समय तक बनी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 01:31 pm

Published on:

18 Jul 2026 01:31 pm

Hindi News / Lifestyle News / Utensils Cleaning Hacks: घिसकर बर्तन धोने के बाद भी नहीं चमकते, तो यहां बताए गए टिप्स अपनाकर करें सफाई

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Feet Care Tips: पैरों से आने वाली बदबू से हैं परेशान? जानिए इसे दूर करने के 4 आसान तरीके

Feet Smell Treatment, Bromhidrosis Treatment
लाइफस्टाइल

Gas Burner Cleaning Hack: गैस बर्नर की धीमी फ्लेम से हैं परेशान? इस आसान तरीके से करें सफाई, बंद होल भी होंगे साफ 

How To Clean Gas Burner, Gas Burner Cleaning At Home
लाइफस्टाइल

Laundry Hacks: लॉन्ड्री वाले ने बताया शर्ट प्रेस करने का आसान तरीका, घंटों बाद भी नहीं पड़ेंगी सिलवटें

Cotton Shirt Ironing Tips, Bina Crease Ke Shirt Press Kaise Kare
लाइफस्टाइल

Healthy Relationship Tips: खुशहाल और मजबूत रिश्ता चाहते हैं तो अपनाएं ये 5 आसान आदतें

Strong Relationship, Couple Relationship Tips
लाइफस्टाइल

UP Famous Sweets: इमरती, लौंगलता से लेकर एटम बम तक, यूपी घूमने जाएं तो इन 5 फेमस मिठाइयों का स्वाद लेना न भूलें

Famous Sweets Of Uttar Pradesh, Jaunpur Famous Sweets
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.