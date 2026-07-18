अगर स्टील की कढ़ाई या पैन में गैस या हीटर पर खाना पकाते समय ज्यादा गर्म होने के कारण नीले, पीले या भूरे रंग के निशान आ गए हैं, तो इन्हें हटाने के लिए सबसे पहले बर्तन में पानी भरकर उबाल लें। पानी उबलने के बाद गैस बंद कर दें और इसमें करीब दो चम्मच सिरका डालें। अब बर्तन को हल्का सा घुमाएं, ताकि सिरके वाला पानी सभी हिस्सों तक पहुंच जाए। इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब पानी ठंडा हो जाए, तब डिशवॉश लिक्विड या साबुन को स्क्रबर पर लगाकर बर्तन को साफ करें और पानी से धो लें। आखिर में पेपर टॉवल या सूखे कपड़े से बर्तन को पूरी तरह सुखा दें। इससे हीट टिंट के निशान काफी हद तक कम हो सकते ह