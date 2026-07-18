Weekend Trip: वीकेंड पर घूमने का है प्लान? पारसनाथ हिल की इन 5 जगहों की करें सैर, मिलेगा सुकून और दिखेंगे खूबसूरत नजारे 

Parasnath Hill Weekend Travel: अगर आप इस वीकेंड किसी सुकून भरी जगह पर घूमने का सोच रहे हैं, तो पारसनाथ हिल (सम्मेद शिखरजी) एक्सप्लोर करने का प्लान बना सकते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित यह जैन धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक होने के साथ ही एक खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है। यहां आपको धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्रकृति की खूबसूरती का भी आनंद मिलेगा। ऐसे में अगर आप इस वीकेंड फैमिली, दोस्तों या पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो पारसनाथ हिल की फेमस यहां बताई गई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।