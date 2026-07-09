Restaurant Style Dal Makhani Recipe: शेफ रणवीर बरार और कुणाल कपूर से जानें दाल मखनी बनाने की सीक्रेट टिप्स

शेफ कुणाल कपूर के अनुसार रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी बनाने के लिए साबुत उड़द दाल और थोड़ी मात्रा में राजमा को कम से कम 3 घंटे तक भिगोना चाहिए। इसके बाद दोनों को तब तक पकाएं, जब तक दाल और राजमा अच्छी तरह गलकर हल्के से मैश न हो जाएं। उबलने के बाद दाल की सतह पर जमा काला पानी थोड़ा निकाल दें। इससे दाल का रंग बेहतर आता है। तड़के के लिए मक्खन में अदरक और लहसुन भूनें, फिर कश्मीरी लाल मिर्च और ताजा टमाटर की प्यूरी डालकर अच्छी तरह पकाएं। इस रेसिपी में प्याज डालना जरूरी नहीं है। दाल मखनी का स्वाद बढ़ाने के लिए खट्टे टमाटरों का इस्तेमाल करें। इसके बाद उबली हुई दाल को टमाटर वाले मसाले में मिलाकर धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाएं। बीच-बीच में दाल चलाते रहें, ताकि वह तले में न लगे और उसका टेक्सचर क्रीमी बना रहे। आखिर में भूने हुए लहसुन का तड़का, चुटकी भर कसूरी मेथी और गैस बंद करने के बाद फ्रेश क्रीम डालें। दाल मखनी अगले दिन और भी स्वादिष्ट लगती है। इसलिए दोबारा गर्म करते समय जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी मिला दें।