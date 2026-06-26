Soup Recipes: बारिश के मौसम में बनाएं ये 3 टेस्टी सूप, रणवीर बरार, संज्योत कीर और भूपी ने शेयर की रेसिपी 

शेफ रणवीर बरार ने अपने यूट्यूब चैनल पर वॉनटॉन सूप और फ्राइड वॉनटॉन की आसान रेसिपी शेयर की है। उन्होंने बताया कि इस डिश का असली स्वाद अच्छे स्टॉक से आता है, जिसे सब्जियों की ट्रिमिंग, धनिए की डंडी, मशरूम, गोभी, बीन्स और दूसरे इंग्रीडिएंट्स को धीरे-धीरे पकाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद चिकन या वेज फिलिंग बनाकर उसे पतली वॉनटॉन शीट में भरा जाता है। इन वॉनटॉन को सूप में पकाया जा सकता है या फिर डीप फ्राई करके स्नैक की तरह सर्व किया जा सकता है। यह रेसिपी उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जो बारिश में हल्का खाना चाहते हैं और उनके लिए भी जो कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन रखते हैं।