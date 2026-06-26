Clove Sleep Trick: मुंह में लौंग लेकर सोने का ट्रेंड, क्या यह तरीका सही है? डॉक्टर और शोध के हिसाब से समझिए

डॉ. दमम कहते हैं कि नींद लाने के लिए लोग कई तरह के नुस्खे आजमाते हैं। जबकि, सबसे पहले नींद न आने के मुख्य कारण को समझना होगा और उसके आधार पर ही कोई उपचार किया जाना चाहिए। अगर नींद न आने का कारण पेट की किसी बीमारी से जुड़ा है, तो लौंग कैसे राहत दे सकती है? ठीक इसी तरह, यदि कारण मानसिक तनाव या दिमागी परेशानी से जुड़ा है, तो क्या लौंग इसके लिए सही दवा है? इस बात को समझना बेहद जरूरी है। इसलिए, सबसे पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई कदम उठाना चाहिए।