नींद नहीं आने पर अपनाएं 5-5-5 Sleeping Rules, डॉक्टर ने बताए अच्छी नींद के लिए कई कारगर टिप्स

नींद की समस्या से कौन पीड़ित है? शायद ही ऐसा कोई है जो नींद की समस्या से ना जूझ रहा हो। इसलिए तो अक्सर घर-परिवार और ऑफिस में इस बात को लेकर चर्चा चलती है कि “यार नींद नहीं आ रही, नींद पूरी नहीं हो रही, कच्ची नींद रह रही है…”, यूं समझिए कि अधिकतर लोग नींद की कमी से जूझ रहे हैं।

दुनिया के 30 प्रतिशत लोग अनिद्रा से परेशान साल 2024 में HelpGuide.org की एक स्टडी में बताया गया कि करीब 32 प्रतिशत व्यस्क कम नींद आने की समस्या से जूझ रहे हैं। स्लीप फाउंडेशन (Sleep Foundation) की जानकारी के मुताबिक, यूएस में करीब 70 मिलियन लोग स्लीप डिस्ऑर्डर से जूझ रहे हैं। The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, 2021 के मुताबिक, पूरे विश्व में 30% से अधिक व्यस्क अनिद्रा के लक्षणों (insomnia symptoms) का अनुभव कर रहे हैं।

खराब नींद पर डॉक्टर का सुझाव डॉ. रमाकांत शर्मा कहते हैं कि ‘जब पूरा घर सो रहा होता है, तब भी मां जाग रही होती है।’ ये सिर्फ एक कहावत नहीं, हर घर की हकीकत प्राकृतिक चिकित्सा है। घर-परिवार, जिम्मेदारियां, मानसिक तनाव हार्मोनल बदलाव आदि नींद को प्रभावित करते हैं। डॉ. रमाकांत शर्मा कहते हैं कि ‘जब पूरा घर सो रहा होता है, तब भी मां जाग रही होती है।’ ये सिर्फ एक कहावत नहीं, हर घर की हकीकत प्राकृतिक चिकित्सा है। घर-परिवार, जिम्मेदारियां, मानसिक तनाव हार्मोनल बदलाव आदि नींद को प्रभावित करते हैं।

क्यों प्रभावित होती है नींद (Causes of Sleep Problems) मानसिक तनावः घर-परिवार की हर छोटी-बड़ी बातों की चिंता करना । फिजिकल थकान: पूरा दिन काम करना शरीर को आराम न देना। गैजेट्स का प्रयोगः रात को मोबाइल या टीवी का ज्यादा इस्तेमाल ।

5-5-5 की तकनीक- सोने से पहले 5 सेकंड सांस अंदर लें, 5 सेकंड रोकें, 5 सेकंड में छोड़ें। धूप में बैठें थोड़ी देर – रोज सुबह 8-9 बजे के बीच 20-30 मिनट के लिए सूरज की हल्की किरणों में बैठें।

वाटर थेरेपी- गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर 10 मिनट पैरों को डुबोकर रखें।