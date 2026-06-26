26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Mirzapur: जिस मिर्जापुर फिल्म में खून-खराबा, वो असल में है सुंदरता से भरपूर, लगते हैं ये 5 मेले

Mirzapur Tourism Guide: अगर आप मिर्जापुर को करीब से देखने का मन बना रहे हैं, तो आप लोहंडी मेला, ओझला मेला, दीप महोत्सव, झूलनोत्सव और कांटित मेला को एक्सप्लोर करके इस जगह को बेहतर तरीके से जान सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 26, 2026

Mirzapur Famous Melas: मिर्जापुर (Mirzapur) वेबसीरीज और फिर फिल्म ने इस शहर को खून-खराबे और गैंगस्टर वाली इमेज में तब्दील कर दिया है, लेकिन असल जिंदगी में यह जगह पर्दे से बिल्कुल अलग है। ऐसे में आप इस शहर को करीब से देखने के लिए यहां बताए गए मेलों को घूमने जा सकते हैं।

लोहंडी मेला (Lohandi Mela)

मिर्जापुर से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण में हनुमान जी का पुराना मंदिर है। जहां कार्तिक पूर्णिमा और सावन महीने (जुलाई–अगस्त) के हर शनिवार को इस मंदिर को घी के दीयों से सजाया जाता है और इसी समय यहां बड़ा मेला लगता है। इस मेले की सबसे खास चीज टैटू डिजाइन और लोक कला होती है। दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं।

यहां पर विंध्याचल धाम भी उतना ही फेमस है जिसे आप नीचे देख सकते हैं-

ओझला मेला (Ojhala Mela)

ओझला दरअसल उज्ज्वला नदी Ojhala River का पुराना नाम है। यहां साल 1920 से लगातार मेला लगता आ रहा है। इसे परंपरा और साहस का प्रतीक माना जाता है। पहले यहां पानी में होने वाले खेल भी होते थे और यह जगह अपनी खास गतिविधियों के लिए जानी जाती थी। अब पानी की कमी की वजह से वो पुराने खेल बंद हो गए हैं, लेकिन मेला आज भी लगता है और लोग बड़ी संख्या में आते हैं।

दीप महोत्सव (Deep Mahotsava)

दीप महोत्सव दिवाली के समय मनाया जाता है। इस दिन गंगा घाट (Ganga Ghats) को घी के दीयों से सजाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात पूरा घाट रोशनी से जगमगा उठता है और लोग इसे बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं।

झूलनोत्सव (Jhoolanotsava)

झूलनोत्सव सावन महीने में बारिश के मौसम में मनाया जाता है। इस दौरान पेड़ों की शाखाओं पर झूले लगाए जाते हैं और लोग पांच दिनों तक झूलने का आनंद लेते हैं। इस समय द्वारकाधीश मंदिर, गंगा जमुना सरस्वती मंदिर और कुंज भवन को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय बन जाता है।

कांटित मेला (Kantit Mela)

कांटित मेला विंध्याचल रेलवे स्टेशन Vindhyachal Railway Station के पास हजरत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह के पास लगता है। वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, जिनकी दरगाह अजमेर, राजस्थान Ajmer Sharif Dargah में स्थित है। यह मेला रज्जब महीने की 6 तारीख को लगता है और यह सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने और भाईचारे का संदेश देने के लिए जाना जाता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Jun 2026 03:36 pm

Hindi News / Lifestyle News / Mirzapur: जिस मिर्जापुर फिल्म में खून-खराबा, वो असल में है सुंदरता से भरपूर, लगते हैं ये 5 मेले

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Clove Sleep Trick: मुंह में लौंग लेकर सोने का ट्रेंड, क्या यह तरीका सही है? डॉक्टर और शोध के हिसाब से समझिए

Clove Sleep Trick Fact Check, Doctors and Medical Journals explain Clove Sleep Trick, laung muh me rakhne se kya hota hai,
लाइफस्टाइल

Axar Patel Fitness: कभी चाय-समोसे से होती थी दिन की शुरुआत, अब अक्षर पटेल पीते हैं प्रोटीन शेक और भी ये एक चीज

Axar Patel,Axar Patel Protein Shake
लाइफस्टाइल

Hema Malini : जब प्रेग्नेंसी के दौरान ‘रजिया सुल्तान’ बनीं हेमा मालिनी, ऑस्कर विनर डिजाइनर ने दिया था उन्हें रॉयल लुक

Hema Malini Razia Sultan Look
लाइफस्टाइल

Home Decor Ideas: पार्टी के बाद बचे डिस्पोजेबल गिलासों से बनाएं झूमर, ड्रीम कैचर और खूबसूरत वॉल डेकोर

DIY Home Decoration With Disposable Glass, Waste Material Home Decor Ideas
लाइफस्टाइल

Jali Hui Kadhai Saaf Karne Ka Tarika: पुरानी कड़ाही पर जमे जिद्दी कालेपन को आसानी से हटाने के लिए अपनाएं ये तरीका

Kadhai Cleaning Tips In Hindi, Jali Hui Kadhai Saaf Karne Ka Tarika
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.