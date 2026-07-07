Momos Recipe: शेफ रणबीर बरार और कुणाल कपूर से जानिए मोमो बनाने का तरीका और बिना आटा गूंथे मोमो बनाने का हैक 

स्टफिंग बनाते समय सब्जियों में काफी नमी होती है, इसलिए उन्हें हमेशा तेज आंच पर 3–4 मिनट तक ही पकाएं। ध्यान रखें कि ज्यादा देर पकाने से सब्जियां नरम हो जाती हैं और उनका क्रंच खत्म हो जाता है। स्टफिंग ठंडी होने पर उसमें पानी निकल सकता है, जिससे मोमो की बाहरी परत फटने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए थोड़ा कॉर्नस्टार्च मिलाना अच्छा तरीका है, क्योंकि यह अतिरिक्त नमी को बांध लेता है। इसके अलावा, स्टफिंग तैयार होने के बाद आखिर में थोड़ा-सा बटर मिलाएं। इससे मोमो का स्वाद और भी रिच हो जाता है।