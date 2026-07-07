Monsoon Home Safety Tips: जानें घर को Anti Slip बनाने के 6 तरीके,कम रहेगी फिसलन

Anti Slip Flooring Tips: मानसून के आते ही एक तरफ गर्मी से राहत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ बारिश के चलते घर में बच्चों और ज्यादा उम्र के लोगों के फिसलकर गिरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम 6 ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपनों को फिसलकर गिरने से बचा सकते हैं। अच्छी बात ये है कि बिना ज्यादा खर्च किए भी आप घर को काफी हद तक सुरक्षित बना सकते हैं। आइए जानते हैं।