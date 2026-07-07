Monsoon 2026 में ट्रैकिंग या रोड ट्रिप के लिए क्या-क्या पैक करें? जानें पूरी चेकलिस्ट 

अगर आप कार से सफर कर रहे हैं, तो निकलने से पहले वाइपर, ब्रेक, टायर और हेडलाइट की जांच जरूर कर लें। बारिश के दौरान पानी भरी सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं और सामने चल रही गाड़ी से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। अगर शीशों पर धुंध जमने लगे, तो कार का एसी या डीफॉगर इस्तेमाल करें, ताकि बाहर का रास्ता साफ दिखाई देता रहे। सड़क पर पानी ज्यादा भरा हो, तो पहले उसकी गहराई का अंदाजा लगाएं और फिर धीरे-धीरे ड्राइव करें।