Kitchen Storage Tips: बारिश में नमक, लाल मिर्च और मसालों को कीड़ों से बचाने के 8 टिप्स

How To Store Spices In Rainy Season: बारिश के दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन में मौजूद मसाले ताजा, खुशबूदार और कीड़ों से सुरक्षित रहें, तो उन्हें सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी है। मसालों को बारिश के दिनों में नमी और खराब होने से बचाने के लिए कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं मसालों को लंबे समय तक सही रखने के 8 आसान तरीके।