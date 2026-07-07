7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Kitchen Storage Tips: बारिश में नमक, लाल मिर्च और मसालों को कीड़ों से बचाने के 8 टिप्स

Rainy Season Spice Storage Tips: बारिश के दिनों में मसालों को नमी से कैसे बचाकर रखें, ताकि उनमें कीड़े न पड़ें। इससे जुड़े 8 टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने मसालों को सही तरीके से स्टोर कर पाएंगे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 07, 2026

Keep Spices Fresh In Monsoon, Prevent Moisture And Insects In Spices

Monsoon में मसालों को स्टोर करने के टिप्स (representative image) image credit gemini

How To Store Spices In Rainy Season: बारिश के दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन में मौजूद मसाले ताजा, खुशबूदार और कीड़ों से सुरक्षित रहें, तो उन्हें सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी है। मसालों को बारिश के दिनों में नमी और खराब होने से बचाने के लिए कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं मसालों को लंबे समय तक सही रखने के 8 आसान तरीके।

मसाले स्टोर करने से पहले करें ये काम

बाजार से खड़े मसाले लाने के बाद उन्हें तुरंत डिब्बे में भरने के बजाय धूप में फैलाकर थोड़ी देर के लिए सुखा लें। ऐसा करने से इनमें मौजूद नमी खत्म हो जाएगी। इससे मसाले ज्यादा समय तक चलेंगे।

कांच के एयरटाइट जार में करें स्टोर

मसालों को हमेशा कांच के एयरटाइट जार में रखना सही होता है क्योंकि कांच किसी भी मसाले के साथ रिएक्ट नहीं करता और हर मौसम में सुरक्षित रहता है।

मसाले पीसकर ज्यादा समय के लिए न रखें

खड़े मसालों को एक साथ ज्यादा मात्रा में पीसकर न रखें। इससे इनकी खुशबू कम होने के साथ ही कीड़े लगने और खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए उन्हें जरूरत के हिसाब से ही पीसें। एक बार में सिर्फ एक हफ्ते से लेकर एक महीने की जरूरत जितना मसाला पीस सकते हैं।

धनिया और लाल मिर्च को कीड़ों से बचाने के लिए टिप्स

धनिया और साबुत लाल मिर्च में सबसे ज्यादा कीड़े लगते हैं। इन्हें हमेशा सूखी जगह पर एयरटाइट डिब्बे में रखें। समय-समय पर डिब्बा खोलकर मसालों को चेक करते रहें ताकि उनमें नमी जमा न हो।

वहीं, अगर धनिया में छोटे-छोटे गुच्छे या जाले जैसे दिखाई दें, तो समझ लें कि कीड़ों ने अंडे देना शुरू कर दिया है। ऐसे में मसाले को छानकर एक दिन खुली हवा या हल्की धूप में रखें और फिर स्टोर करें। साथ ही, जितनी जल्दी हो सके इन्हें इस्तेमाल करके खत्म करें।

इसके अलावा, लाल मिर्च पाउडर में थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं या फिर नमक के छोटे टुकड़े डिब्बे में रख सकते हैं। इससे नमी कम रहती है और मिर्च पाउडर जल्दी खराब नहीं होता।

साबुत हल्दी का करें इस्तेमाल

मसालों वाले डिब्बे के नीचे साबुत हल्दी के कुछ टुकड़े रख सकते हैं। हल्दी में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण होते हैं, जिससे मसालों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

नमक को स्टोर करने के टिप्स

नमक को भी कांच के जार में रखना सबसे अच्छा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि नमक लंबे समय तक दानेदार बना रहे, तो उसमें चावल की एक छोटी पोटली डाल दें। चावल अतिरिक्त नमी सोख लेता है और नमक गीला नहीं होता।

अलग चम्मच का करें इस्तेमाल

एक ही चम्मच से सभी मसाले निकालने की आदत बदलें। दरअसल, अगर किसी चम्मच में नमी या खराब मसाले लगे होंगे, तो वह दूसरे मसाले को भी खराब कर सकते हैं। इसलिए हर मसाले के लिए अलग और सूखा चम्मच इस्तेमाल करें।

मसालों को हमेशा सूखी जगह पर रखें

जहां मसाले रखे हों, वहां नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बारिश के मौसम में खास तौर पर ध्यान रखें कि डिब्बों के आसपास पानी या सीलन न हो। नमी ही कीड़े और फंगस लगने की सबसे बड़ी वजह होती है।

Jali Hui Kadhai Saaf Karne Ka Tarika: पुरानी कड़ाही पर जमे जिद्दी कालेपन को आसानी से हटाने के लिए अपनाएं ये तरीका

ये भी पढ़ें
Kadhai Cleaning Tips In Hindi, Jali Hui Kadhai Saaf Karne Ka Tarika

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 02:21 pm

Published on:

07 Jul 2026 02:20 pm

Hindi News / Lifestyle News / Kitchen Storage Tips: बारिश में नमक, लाल मिर्च और मसालों को कीड़ों से बचाने के 8 टिप्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Monsoon 2026 में ट्रैकिंग या रोड ट्रिप के लिए क्या-क्या पैक करें? जानें पूरी चेकलिस्ट 

Monsoon Travel Packing List, Rainy Season Travel Tips
लाइफस्टाइल

Monsoon Home Safety Tips: जानें घर को Anti Slip बनाने के 6 तरीके,कम रहेगी फिसलन

Prevent Slipping At Home, Bathroom Anti Slip Tips
लाइफस्टाइल

Wet Shoes Drying Tips: बारिश में जूते और सैंडल को जल्दी सुखाने और बदबू से बचाने के 4 आसान तरीके 

How To Dry Wet Shoes, Barish Me Jute Kaise Sukhaye
लाइफस्टाइल

Momos Recipe: शेफ रणबीर बरार और कुणाल कपूर से जानिए मोमो बनाने का तरीका और बिना आटा गूंथे मोमो बनाने का हैक 

Chilli Momos Recipe, Momos Banane Ke Tips
लाइफस्टाइल

Kerala Monsoon Travel: मानसून में केरल घूमने के लिए बेस्ट हैं मुन्नार, अल्लेप्पी, थेक्कडी, वायनाड और अथिराप्पिल्ली

Munnar Alleppey Thekkady Wayanad Athirappilly, Kerala Tourist Places
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.