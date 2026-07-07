Kitchen Storage Tips: बारिश में नमक, लाल मिर्च और मसालों को कीड़ों से बचाने के 8 टिप्स

Monsoon में मसालों को स्टोर करने के टिप्स (representative image) image credit gemini
How To Store Spices In Rainy Season: बारिश के दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन में मौजूद मसाले ताजा, खुशबूदार और कीड़ों से सुरक्षित रहें, तो उन्हें सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी है। मसालों को बारिश के दिनों में नमी और खराब होने से बचाने के लिए कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं मसालों को लंबे समय तक सही रखने के 8 आसान तरीके।
बाजार से खड़े मसाले लाने के बाद उन्हें तुरंत डिब्बे में भरने के बजाय धूप में फैलाकर थोड़ी देर के लिए सुखा लें। ऐसा करने से इनमें मौजूद नमी खत्म हो जाएगी। इससे मसाले ज्यादा समय तक चलेंगे।
मसालों को हमेशा कांच के एयरटाइट जार में रखना सही होता है क्योंकि कांच किसी भी मसाले के साथ रिएक्ट नहीं करता और हर मौसम में सुरक्षित रहता है।
खड़े मसालों को एक साथ ज्यादा मात्रा में पीसकर न रखें। इससे इनकी खुशबू कम होने के साथ ही कीड़े लगने और खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए उन्हें जरूरत के हिसाब से ही पीसें। एक बार में सिर्फ एक हफ्ते से लेकर एक महीने की जरूरत जितना मसाला पीस सकते हैं।
धनिया और साबुत लाल मिर्च में सबसे ज्यादा कीड़े लगते हैं। इन्हें हमेशा सूखी जगह पर एयरटाइट डिब्बे में रखें। समय-समय पर डिब्बा खोलकर मसालों को चेक करते रहें ताकि उनमें नमी जमा न हो।
वहीं, अगर धनिया में छोटे-छोटे गुच्छे या जाले जैसे दिखाई दें, तो समझ लें कि कीड़ों ने अंडे देना शुरू कर दिया है। ऐसे में मसाले को छानकर एक दिन खुली हवा या हल्की धूप में रखें और फिर स्टोर करें। साथ ही, जितनी जल्दी हो सके इन्हें इस्तेमाल करके खत्म करें।
इसके अलावा, लाल मिर्च पाउडर में थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं या फिर नमक के छोटे टुकड़े डिब्बे में रख सकते हैं। इससे नमी कम रहती है और मिर्च पाउडर जल्दी खराब नहीं होता।
मसालों वाले डिब्बे के नीचे साबुत हल्दी के कुछ टुकड़े रख सकते हैं। हल्दी में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण होते हैं, जिससे मसालों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
नमक को भी कांच के जार में रखना सबसे अच्छा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि नमक लंबे समय तक दानेदार बना रहे, तो उसमें चावल की एक छोटी पोटली डाल दें। चावल अतिरिक्त नमी सोख लेता है और नमक गीला नहीं होता।
एक ही चम्मच से सभी मसाले निकालने की आदत बदलें। दरअसल, अगर किसी चम्मच में नमी या खराब मसाले लगे होंगे, तो वह दूसरे मसाले को भी खराब कर सकते हैं। इसलिए हर मसाले के लिए अलग और सूखा चम्मच इस्तेमाल करें।
जहां मसाले रखे हों, वहां नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बारिश के मौसम में खास तौर पर ध्यान रखें कि डिब्बों के आसपास पानी या सीलन न हो। नमी ही कीड़े और फंगस लगने की सबसे बड़ी वजह होती है।
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