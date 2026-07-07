Wet Shoes Drying Tips: बारिश में जूते और सैंडल को जल्दी सुखाने और बदबू से बचाने के 4 आसान तरीके 

Rainy Season Shoe Care Tips: बारिश के मौसम में बाहर जाने पर सड़क पर भरे पानी या अचानक बारिश होने से जूते या सैंडल भीग जाते हैं। इन्हें समय पर न सुखाया जाए, तो इनमें बदबू आने के साथ फंगस और इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए इन्हें सही तरीके से सुखाना जरूरी होता है। हम बारिश में भीगे जूतों और सैंडल को सुखाने के चार आसान तरीके बता रहे हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने जूतों को जल्दी सुखाने के साथ-साथ बदबू और खराब होने से भी बचा सकते हैं।