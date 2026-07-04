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Snake Bite : कहीं आप भी तो नहीं कर रहे डेली लाइफ की ये 5 गलतियां? बढ़ सकता है सांप के काटने का खतरा!

Snake Bite Prevention In Monsoon : बारिश के मौसम में सांप अपने बिलों से निकलकर नए ठिकाने खोजने लगते हैं। नेचर कम्युनिकेशंस पर प्रकाशित स्टडी के मुताबिक, मानसून में सबसे अधिक सांप काटने के मामले दर्ज होते हैं। इसलिए, आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 04, 2026

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Snake Bite in Monsoon | प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Gemini AI

Snake Bite In Monsoon : जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक, बारिश के मौसम में सांपों के ठिकानों में पानी घुस जाता है। मौसम भी उमस वाला रहता है। इसलिए, सांप अनुकूल जगह की तलाश करते हैं। भारत में सांपों के काटने के मामले कम नहीं हैं। यह बात डराने के लिए नहीं कही जा रही है। नेचर कम्युनिकेशंस (Nature Communications) में प्रकाशित अहम स्टडी (Cross-sectional survey of the incidence, mortality and socioeconomic burden of snakebite envenoming in India) बताती है कि यह हमारे लिए बेहद गंभीर विषय है जिसको लेकर सावधान होने की जरुरत है।

11 राज्यों के 25 जिलों में सर्वे

  • राज्य और जिले: यह सर्वे भारत के 11 राज्यों के 25 जिलों में किया गया।
  • आबादी : इस स्टडी में लगभग 6 करोड़ (60 मिलियन) की आबादी को कवर किया गया।
  • समय अवधि: यह डेटा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स द्वारा लगातार 1 वर्ष की अवधि में जुटाया गया है।

सांप काटने के मामले और मृत्यु दर (Cases & Mortality)

  • कुल मामले: सर्वे के दौरान सांप काटने के कुल 7,094 मामले दर्ज किए गए।
  • मृत्यु दर: 0.33 मौतें प्रति 100,000 की आबादी पर दर्ज की गईं (या कुल दर्ज मामलों में करीब 2.6% मरीजों की मौत हुई)।
  • चिंताजनक तथ्य: लगभग आधी (43.1%) मौतें अस्पताल के बाहर (अस्पताल पहुंचने से पहले या रास्ते में) हुईं, जो इलाज मिलने में होने वाली देरी को दर्शाता है।

किसे, कब और कहां है सबसे ज्यादा खतरा?

फैक्टर (Factor)आंकड़े (Statistics)
लिंगसबसे ज्यादा शिकार पुरुष (64.1%) हुए, जो अक्सर खेतों में काम करते हैं।
उम्रसबसे ज्यादा मामले 30–39 वर्ष के वयस्कों (20.9%) में देखे गए।
मौसममानसून के दौरान सबसे ज्यादा 62.1% घटनाएं हुईं।

Snake Bite Prevention: मानसून में आप ये गलती ना करें

  • 1. अर्ली मॉर्निंग और अंधेरे में ना टहलें:College Of Natural Resources News के मुताबिक, रात के समय और धुंध जैसी स्थिति में सांप अधिक एक्टिव होते हैं। जब आप एकदम सुबह और रात में घर से बार निकले तो टॉर्च और शूज पहनकर निकलें। अप्रैल से अक्टूबर तक सांप बाहर अधिक निकलते हैं। ऐसे समय पर अधिक सचेत रहने की जरूरत है।
  • 2. जूते-चप्पल को बाहर खुले में ना रखें: अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि जूते में छिपे सांप ने काटा। ऐसे मौसम में आपको अपने जूते-चप्पल को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। खासकर, खुले में घर से बाहर ना रखें जहां पर उनको छिपने का ठिकाना मिले।
  • 3. हेलमेट को बाइक-स्कूटी में ना छोड़ें: हेलमेट के भीतर भी सांप छिप जाते हैं। इसलिए, आप हेलमेट को बाइक में लटकाकर या स्कूटी की डिक्की में नहीं रखना चाहिए। ये गलती आपको सांप के करीब लेकर जाती है।
  • 4. खिड़की-दरवाजों को खुला ना छोड़ें: अगर आप हवा आने के लिए खिड़की-दरवाजों को खुला छोड़ देते हैं तो ये गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। या तो आप जाली वाले खिड़की दरवाजे लगवाएं। अगर नहीं है तो उनको इस मौसम में खुला छोड़ने की गलती ना करें।
  • 5. बेपरवाह होकर पार्क-बगीचा की सफाई ना करें: खेत हो या पार्क-बगीचा इसमें सांप हो सकते हैं। अगर आप इन जगहों पर काम करते हैं तो संभलकर साफ-सफाई करें। लॉन्ग बूट से लेकर छड़ी आदि की मदद से ऐसे जगहों पर काम करें।

सांप के काटे जगह पर क्या करें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेयर की 12 Snake Bites Prevention Tips

ये भी पढ़ें
First aid For Snake Bites, Snake Bites Prevention, Sanp Ke Katne Par Kya Kare, Health Ministry Of India, Snake Bites Guidelines,

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राजस्थान मानसून

Updated on:

04 Jul 2026 12:54 pm

Published on:

04 Jul 2026 12:46 pm

Hindi News / Lifestyle News / Snake Bite : कहीं आप भी तो नहीं कर रहे डेली लाइफ की ये 5 गलतियां? बढ़ सकता है सांप के काटने का खतरा!

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