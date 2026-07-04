Snake Bite : कहीं आप भी तो नहीं कर रहे डेली लाइफ की ये 5 गलतियां? बढ़ सकता है सांप के काटने का खतरा!

Snake Bite In Monsoon : जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक, बारिश के मौसम में सांपों के ठिकानों में पानी घुस जाता है। मौसम भी उमस वाला रहता है। इसलिए, सांप अनुकूल जगह की तलाश करते हैं। भारत में सांपों के काटने के मामले कम नहीं हैं। यह बात डराने के लिए नहीं कही जा रही है। नेचर कम्युनिकेशंस (Nature Communications) में प्रकाशित अहम स्टडी (Cross-sectional survey of the incidence, mortality and socioeconomic burden of snakebite envenoming in India) बताती है कि यह हमारे लिए बेहद गंभीर विषय है जिसको लेकर सावधान होने की जरुरत है।