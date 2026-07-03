Home Remedies For Ants: बरसात आते ही घर में चींटियां बढ़ गई हैं? अपनाएं ये असरदार घरेलू उपाय 

अगर किचन में रखे चावल में चींटियां लग गई हैं, तो भगाने के लिए चावल में कुछ लौंग डालकर 30 मिनट से 1 घंटे के लिए छोड़ दें। लौंग की तेज खुशबू से चींटियां खुद ही बाहर निकलने लगेंगी। इसके बाद चावल को साफ करके वापस स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा, बरसात के दिनों में अगर आप लंबे समय तक चावल को कीड़ों और चींटियों से बचाकर रखना चाहते है, तो स्टोर करने से पहले उसमें तेज पत्ते (Bay leaves) या नीम की सूखी पत्तियां डाल सकते हैं। बाद में चावल इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें।