राजस्थान में पहली बार मिले 2 दुर्लभ सांप, जानिए सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों के बारे में

इन सभी खोजों को व्यवस्थित रूप से दर्ज कर जब रिसर्च पेपर प्रकाशित करने की प्रक्रिया चल रही थी। उसी अवधि में जुलाई 2025 में प्रतापगढ़ जिले के दलोट क्षेत्र से वन्यजीव प्रेमी लव कुमार जैन ने स्लेंडर कोरल स्नेक के स्नेकलेट को रेस्क्यू किया। इनमें से एक उनकी पुत्री के स्कूल की कक्षा में, जबकि दूसरा उसी क्षेत्र की एक दुकान से मिला।